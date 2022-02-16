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廖國棟涉SOGO收賄790萬拍胸怒吼「我被陷害！夠了」　助理痛哭認罪

▲▼立委收賄案北院一審首波辯論終結，立委廖國棟出庭不認罪，廖國棟助理丁復華與掮客郭克銘認罪，商人李恆隆請求判刑6月以下並緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委收賄案北院一審首波辯論終結，立委廖國棟出庭不認罪，開完庭拍胸握拳怒吼「我就是被冤枉、被設計、被陷害，我沒有犯罪」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院密集審理前年爆發的立委收賄案，今（16日）起率先辯論終結立委廖國棟在SOGO案涉收商人李恆隆790萬元賄款案情，訂於今年7月6日上午10宣判，廖國棟開完庭被問到當庭一度哽咽的事，激動地拍胸握拳，強調自己「被冤枉、被設計、被陷害」；李恆隆庭外受訪仍強勢宣稱SOGO案罪魁禍首就是經濟部，「對徐旭東、對遠東集團、對經濟部同聲譴責，這是今天開庭的共識」，他不求無罪，而是「希望SOGO案能夠呈現真正的事實」。

太平洋流通公司前董事長李恆隆（70歲）為爭奪SOGO百貨經營權，與遠東集團董事長徐旭東纏鬥20年，李被控涉行賄蘇震清等多位立委施壓經濟部等主管機關，企圖重掌SOGO，廖被指涉收賄790萬元，前年（2020年）9月全案爆發，廖被羈押禁見4個月，獲准交保1000萬元並限制出境、出海，且須定期到派出所報到。

▲▼立委收賄案北院一審首波辯論終結，立委廖國棟出庭不認罪，廖國棟助理丁復華與掮客郭克銘認罪，商人李恆隆請求判刑6月以下並緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委收賄案北院一審首波辯論終結，立委廖國棟出庭不認罪，開完庭拍胸握拳怒吼「我就是被冤枉、被設計、被陷害，我沒有犯罪」。（圖／記者黃哲民攝）

北院去年起密集審理全案，依涉案立委個別情節分批進行，今起進入辯論程序，由李恆隆、掮客郭克銘、廖國棟與其助理丁復華4人被控案情開始。廖國棟今出庭前被媒體詢問時，就邊走邊說2次「完全無罪！完全無罪！」審理時更一再強調絕沒期約、要求或收受賄賂，更沒對價關係。

廖國棟表示，他專注於原住民權益，很多事情仰賴丁復華處理，「我非常信任丁復華，卻被他陷害」，經濟部在SOGO案用假資料15年，腐蝕人民對政府的信賴，但丁男處理此事，卻讓他「成為受害者，被設計、被凌遲」。

廖國棟一度哽咽，律師輕拍他的背安撫，廖連吐幾口氣，表示一言難盡，但他畢生從沒想過收賄，他因病在做化療，仍願出庭面對司法，代表他坦蕩蕩，他相信法官會查明，「請法官明鑒！」

廖國棟開完庭原本揮手不想受訪，但被問到當庭哽咽一事，他又情緒激動，強調「我就是被冤枉、被設計、被陷害」，甚至拍胸握拳，怒稱「我受不了這樣一個過程，因為我沒有犯罪！夠了！enough！enough！」

▲▼立委收賄案北院一審首波辯論終結，立委廖國棟出庭不認罪，廖國棟助理丁復華與掮客郭克銘認罪，商人李恆隆請求判刑6月以下並緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委廖國棟助理丁復華認罪，當庭痛哭。（圖／記者黃哲民攝）

丁復華當庭痛哭認錯、坦承全部犯行，但他仍稱是在廖國棟「授意」下處理李恆隆的陳情案，並表示：「我還是對不起！抱歉！」丁男開完庭被問到如何回應廖國棟對他的指責，全程不發一語。

郭克銘在庭訊中也全部認罪，自稱回頭反省，確實忽略處理事情的手段要正當，他由衷認錯、願面對司法，希望有自新機會，他父母年紀真的很大，他最初被收押，已讓兩老受到很大打擊。郭克銘開完庭被問到是否想爭取緩刑，以點頭代替口頭回答。

▲▼立委收賄案北院一審首波辯論終結，立委廖國棟出庭不認罪，廖國棟助理丁復華與掮客郭克銘認罪，商人李恆隆請求判刑6月以下並緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲掮客郭克銘（右）認罪，以父母年邁需照顧為由求輕判。（圖／記者黃哲民攝）

李恆隆今天出庭前受訪，就自稱輸給「藍綠通吃、專門偷人家東西的財團」，還語出驚人聲稱SOGO案「背後還有一個更大更駭人聽聞的官商勾結案，牽涉3任總統的任期，所以是一個大到總統、下到部長、基層官員的案子」，庭訊時，李恆隆請求法官輕判他6月以下徒刑、得易科罰金，並希望緩刑。

李恆隆聲稱，他為爭取SOGO經營權，攀越3座司法高山，包括促成《公司法》修法，最終還是被經濟部冷眼對待，請合議庭考量他的犯罪動機與目的，他確實花了很多錢、做了很多蠢事，「應該很可憐」，他在國際上也小有名氣，願為本案向社會道歉，希望大眾原諒。

▲▼立委收賄案北院一審首波辯論終結，立委廖國棟出庭不認罪，廖國棟助理丁復華與掮客郭克銘認罪，商人李恆隆請求判刑6月以下並緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲李恆隆（中）請求法官輕判他6月以下徒刑並緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

北院今天庭訊從上午9時30分起，至晚間接近7時許才結束，合議庭指出全案分批辯論終結，但統一訂於今年（2022年）7月6日上午10時宣判，後天（18日）上午將開庭審理立委陳超明涉案情節。

李恆隆開完庭受訪，不改大砲作風，聲稱「對徐旭東、對遠東集團、對經濟部同聲譴責，這是今天開庭的共識」，他說本案不是判輕判重的問題，他也不做無罪答辯，而是「SOGO被偷了，被經濟部跟徐旭東偷了」，且經濟部「這些做壞事的人，都高昇，笑死人！」他認為今天開庭最大收穫，是希望SOGO案能夠呈現真正的事實。

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