性侵勒斃割乳做標本　華山分屍魔陳伯謙逃死確定





▲華山分屍案兇嫌陳伯謙。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者吳銘峯／台北報導

犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，涉嫌性侵女學員後勒斃，再將屍體肢解，割下死者乳頭、下體，試圖製作標本，其餘屍塊則裝袋棄屍陽明山。一審將他判處死刑，二審、更一審都認定他自首，予以減刑，改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。陳伯謙確定逃過死刑。

本案發生於2018年6月間，陳男原於華山草原上搭建「野居草堂」，教導射箭，死者高姓女子多次到草堂上課。案發於當年5月31日下午，高女前往草堂與陳男等人聊天、飲酒，最後酒醉昏睡。隔天凌晨陳男意圖性侵高女，高女雖明示拒絕，但陳男仍性侵得逞並勒斃高女。事後陳男將死者分屍，分屍成7大袋。陳男還將死者左乳頭、下體割下，第二天清晨陳男將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。死者家屬苦尋多日，警方最後突破陳男心防，陳男坦承犯案。檢方起訴後求處死刑。

一審台北地院審理後，認定陳男犯「強制性交故意殺害被害人罪」、「毀壞遺棄屍體罪」、「竊盜罪」，考量他犯罪手段極端殘酷，惡性重大至極、泯滅人性，屬情節最嚴重犯行，有必要與社會永久隔離，因此將他判處死刑、褫奪公權終身。

案件上訴二審後，高等法院認為陳男符合「自首」減刑要件，因此予以減刑，改判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再經撤銷發回，高等法院去年9月間的更一審，仍判處無期徒刑。更審法院認為陳男不符合自首減刑條件，但根據鑑定報告結果，認定陳男具有教化可能性。

當時高等法院刑事庭發言人連育群轉述合議庭改判理由指出，「目前制度上，可以藉由矯正機關施以個別心理治療、團體心理治療、生命教育課程等，給被告矯正治療。本院就被告上開所犯強制性交並故意殺害被害人部分，『僅能』選擇量處無期徒刑。」全案再上訴最高法院，最高法院23日駁回上訴，陳伯謙確定逃過死刑。

▼華山分屍案，陳伯謙獲判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）