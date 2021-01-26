公墓女裸屍開膛放血慘死　「需照顧精神疾病妻」冷血運將判無期

記者陳豐德／綜合報導

新北市八里山區舊城村松子腳墓園，2007年間有登山民眾發現一具女裸屍，屍首從下陰一路被割開至胸膛，成了台灣首宗開膛殺人案，震驚全國。承辦刑警在Podcast節目《我在案發現場》中提到，警方根據死者劉麗清的一封簡訊，鎖定計程車司機闕興華涉案，沒想到他到案後竟冷血說出「殺一個人竟然比殺一隻雞還簡單」，甚至還揚言到了陰曹地府還要再殺劉女一次，但考量闕男必須照顧有精神疾病的妻子，遭判無期徒刑確定。

▲點擊收聽《我在案發現場》刑警揭密台灣首宗開膛剖屍案。

2007年8月15日凌晨6點多，一名剛從觀音山上下山的民眾經過八里墓園時時，遠遠看到一個慘白的「女模特兒」躺在墳墓旁，趨前一看才發現是赤裸女屍，警方獲報到場後不敢大意，檢察官到場相驗時才將趴臥的遺體翻身，不料死者內臟掉到地上，瞬間間濃厚腐敗屍臭味衝鼻，讓老刑警幾乎吐了出來，想到後方有許多記者正在拍攝，才將嘔吐物又吞了回去。

法醫勘驗，發現女屍有一道從陰部劃到頸部的刀傷，將胸膛剖開一分為二，其中左胸處還有一道深達心臟的穿刺傷，右腹部、左腿也有刀傷，此外臉部及雙手也有多道瘀傷、後腦有撞擊痕跡，裸屍周遭沒有任何證件，且周圍血跡量相當少，因此判定公墓並非第一案發現場，僅有女屍頭髮上的一個蝴蝶形髮夾可供辨認身分。

▼棄屍現場為八里舊城村松子腳墓園，現場拉起遺體帷幕。（圖／記者陳豐德翻攝）



經採集指紋後，警方發現死者為福建嫁來台灣的大陸新娘劉麗清，警方原先懷疑是丈夫涉案，但到家中查訪時，先生卻拿出一封2天前妻子傳來的簡訊，內容提到今日會跟一位計程車司機出門，還寫道「如果我遇到不幸，就是他做的」，並附上關鍵線索「闕興華，車號CE-305」。

警方將闕興華帶回偵辦後，發現他冷靜異常，並矢口否認犯案，直到警方詢問闕男患有精神疾病的妻子，經她找到冰箱夾層中的一把藍波刀，並揚言要將妻子帶回分局訊問時，擔心家人遭波及的他才終於軟化，坦言自己是以還錢為餌將劉女約出，原本帶到五股的汽車旅館後，要脅她不准再亂說話，不料卻失控釀下悲劇。

▼闕興華犯下台灣首宗開膛剖屍案。（圖／記者陳豐德翻攝）



劉女當時多次反嗆，儘管闕男朝她臉部毆打、拿著藍波刀朝她右腹、左腿刺了1刀，她仍輕蔑地說「我笑你也不敢殺我」，闕興華一氣之下以左手反握藍波刀抵住劉女心臟，右手拉住她脖子，輕輕向前一推，不到3秒鐘劉女就沒了聲息，警方問他為何如此殘忍，他平淡地說「我也不知道人的生命這麼脆弱，殺一個人竟然比殺一隻雞還簡單」，讓刑警聽了毛骨悚然。

承辦此案的老刑警張俊明在《我在案發現場》中提到，後來才知道這個闕興華是特種部隊退伍，以前那個年代可能都受過專業的暗殺訓練，原本他都毫無悔意、偵訊時面無表情，直到在準備移送至檢方前，姐姐有來分局探望，才發現闕興華的人性面突然回來了，看得出對家人的情感仍割捨不下，或許這也是法官最終判無期、沒裁定死刑的主因；至於闕男為何要犯案，又得從他的小三開始談起……

【點下面連結、訂閱，就能聽完整故事】

►Apple Podcast

►Spotify

►SoundOn

►KKBOX

►Google Podcast



【Instagram開張！聽眾追起來，最新現場都在這】

►我在案發現場

▼兇嫌開膛所用的藍波刀。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼闕興華平時以開計程車為業，並要照顧有精神疾病的妻子。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼闕興華將死者衣物、手機丟棄到台北新生高架橋下。（圖／記者陳豐德翻攝）

