華山分屍狼逃死刑！被害人父親悲喊「司法已死」：夢見女兒狼狽恐懼

▲華山分屍案被害人父親高爸爸。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2018年台北市發生駭人聽聞的華山大草原分屍案，射箭教練陳伯謙涉嫌酒後性侵高姓女學員後殺人分屍，還將屍塊做成標本。最高法院23日認定更一審的無期徒刑判決無違誤，全案定讞。針對陳伯謙逃過死刑，高女父親23日悲痛表示，「司法已死」，更直指陳嫌至今仍未道歉，態度冷漠。

「我非常悲痛，台灣的司法已經死了，沒有公理正義可言！」高父說，高等法院竟然公然說謊，違背法院委託的鑑定。鑑定人在法院上明明就說他是不可教化，可教化程度只有20到10分，甚至於想給他0分，因為他謊話連篇，鑑定人都可以感受到他在捏造很多謊言。

「竟然法院可以公然開記者會，還發新聞稿說是可教化，這還有公理正義可言嗎？」高父說，司法是正義的最後防線，台灣司法等於被操弄了，「他在操弄廢死，我們在法庭上都可以感受到」。

高父表示，台灣社會竟然在華山大草原發生這種事情，到底是誰在縱容那些人無法無天？後來我們調了很多資料，才知道是政府一系列的縱容，才會發生這種事情。

高父說，昨天晚上還夢見她（女兒），看到她很狼狽的樣子，我相信她一定非常恐懼，我看到她那樣子是很恐懼的樣子，「我問她說怎麼會這麼狼狽，後來我就醒過來了」。

高父直言，陳伯謙當然要判死刑，可是看看這10年來有判過死刑嗎？到最後都在操作「可教化」，不論犯下什麼滔天大罪、不論手段多麼兇殘，都是「可教化」，「可教化根本就是法院在操作廢死的工具」！可教化有一定的衡量標準嗎？鑑定人都說他不可教化，法院還是說他可教化，那委託那麼多鑑定機關是在鑑定什麼？

高父氣憤地表示，鑑定人都說不可教化法院仍然判可教化，這是什麼社會、什麼世界？這些事情大家要反思，到底台灣社會要走上廢死，未來怎麼自我保護？

高父也說，陳伯謙至今都沒有道歉過，民事法庭上都判他輸了，法官也問他要不要跟我們和解他都不回答，有沒有賠償計畫他也都不回答，態度相當冷漠。

陪同召開記者會的台北市議員應曉薇則憤怒表示，只有陳柏謙沒有被判死刑，但在社會上秉持公平正義的人都被判了死刑，司法可以改革、可以檢討、可以討論，「但在沒有廢除死刑前，陳柏謙就是該判死刑，沒有任何理由」。