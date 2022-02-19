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啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳　本人崩潰報案：對人性失望

▲▼ 。（圖／翻攝IG／短今）

▲短今遭到偷拍。（圖／翻攝IG／短今）

記者柯振中／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員短今遭到偷拍，影片在網路上瘋傳，本人19日前往派出所報案，指控「多次對人性感到失望」，並呼籲別再轉傳影片。貼文曝光後，也讓粉絲感到十分心疼，在下方留言打氣。

短今是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，因為外型亮麗、身材姣好，擁有許多粉絲，不料她日前收到粉絲私訊，竟是搭捷運時遭到偷拍裙底。

短今表示，事發當天是2020年7月，當時她有穿著安全褲，但拍攝者多次調整角度，還假裝問路，將她的正臉拍下，在網路上不斷轉傳。

▼短今遭到偷拍，本人到警局報案。（圖／翻攝IG／短今）

▲▼ 。（圖／翻攝IG／短今）

經過連日蒐證，短今19日在閨蜜「豆芽」的陪同下，前往台北市警信義分局五分埔派出所報案，並透過IG呼籲別再轉傳影片，否則將造成二度傷害，「多次對人性感到失望，感覺有層霧矇住了我的前方。謝謝我的姐妹們一路陪伴、安慰我，謝謝為我蒐證的所有球迷朋友。」

粉絲們看完貼文，不捨地在下方留言，「支持提告」、「心疼妳」、「今老闆加油，不要姑息壞人」、「吉爆這混帳」、「踩到紅線了，不要姑息」、「真的噁爛透了，加油我們挺妳」、「偷拍者真的很過份，短今辛苦了。」

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