2男子偷渡東南亞淘金淪詐騙成員　冒死跳樓逃生1獲救1被逮

記者魏有德／綜合報導

35歲歐陽和29歲的小許分別於2021年從大陸偷渡到緬甸和柬埔寨，本以為可以擁有高達3萬元人民幣（約12.9萬元新台幣）的月薪，卻沒想到被迫成為詐騙集團的成員。進入詐騙集團後，想要離開只有逃跑或交付贖金兩條路，兩人不約而同選擇跳樓逃跑一途，不過，僅小許腰部受傷獲救，歐陽則因粉碎性骨折仍被集團控制人身自由。

▲陸籍男子歐陽偷渡東南亞淘金淪詐騙集團成員，跳樓逃生失敗行動再被控制。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，歐陽曾多次嘗試逃跑，他查閱資料發現，從清水河可以回國。於是，歐陽從木姐縣逃走，但在口岸排隊時被當地民兵抓回。歐陽表示，「他們要求轉帳8萬塊錢才能放我回國，但自己家中很難湊出這麼多錢，他們每天會給我們30分鐘想辦法給錢，如果沒有湊到錢，便會被暴揍一頓。」

▲歐陽身上兩處粉碎性骨折，被詐騙集團人員逮住送醫。（圖／翻攝極目新聞）

歐陽提到，在其逃跑後，前後被轉賣了三次，均被要求從事詐騙相關活動，「他們還有人會嚇唬我，說不跟他走，會被帶到山上關押起來，或者把我器官賣了。」

小許則表示，自己拒絕協助進行網路賭博詐騙，但主管警告他，如果不幹需要賠償12萬元（人民幣，下同）。由於交不出贖金，又拒絕行騙，小許便被軟禁了起來，「期間一直有保安看守著，一反抗他們就拿電棍打我。」

最終，兩人都選擇跳樓的方式逃生。在緬甸的歐陽從被軟禁的4樓一躍而下，身上兩處粉碎性骨折，被詐騙集團的人送進醫院救治，控制其人身自由，還要求歐陽在大陸的家人支付醫藥費。而在柬埔寨的小許和朋友則是趁著凌晨守備鬆懈，從4公尺的高樓一躍而下，僅腰部受傷，被中柬慈善義工隊救出，靜待機票援助返陸。

▲兩名陸籍男子偷渡東南亞淘金淪詐騙集團成員。（圖／翻攝極目新聞）

據了解，歐陽雖被控制行動，大陸在柬埔寨的使領館也已接獲情資進行處理，歐陽坦言，自己已看淡生死，「希望用自己的親身經歷告訴大家，不要輕信有高薪工作，來東南亞工作需要三思後行。」