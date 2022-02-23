飯菜卡喉嚨！台中5歲女童昏迷無呼吸　救護員4mins到達救命

▲台中1名5歲女童在幼兒園吃飯，被飯菜噎到昏迷無呼吸，救護員在黃金的4至6分鐘內抵達，順利從鬼門關前救回。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市托嬰中心多名幼童遇上惡老師，造成虐童案頻傳，但也有幼童昏迷倒地，幸運地在黃金的4到6分鐘得以搶救回來。豐原區1名5歲女童吃營養午餐時被飯菜噎到喉嚨，昏迷無呼吸心跳，台中市消防局豐南分隊高級救護員立即前往，先以甦醒球給氧，透過喉頭鏡發現有異物，經異物夾排除飯菜，女童才得以順利恢復呼吸，還好搶救得宜，否則可能有腦死之虞。

豐原區某國小附設幼稚園一名5歲女童日前在學校內吃營養午餐時，突然昏迷倒地，仰躺在走廊地墊上，沒有呼吸心跳，對痛沒有反應，肢體癱軟，豐南分隊救護技術員童建銘和高級救護技術員洪嘉成、陳苑戎立即趕往。

童員先實施哈姆立克急救後，洪、陳2人以甦醒球給氧確認呼吸道仍有阻力，於是進行抽吸，並透過喉頭鏡發現有異物，經使用異物夾排除飯菜後，呼吸道恢復暢通，女童舌頭已能反抗喉頭鏡葉片，恢復自主呼吸，送醫途中女童已有意識且可正常對答，成功將女童從鬼門關救回。

還好救護員在黃金的4到6分鐘內抵達現場，順利夾出異物，萬一再晚個1、2分鐘，女童恐有腦死之虞。

消防局提醒民眾，若發現不慎飲食有異物梗塞時，通報119後待援期間，不要試圖用拍背或給水的方式，避免造成異物往下梗塞加劇，可在患者還能發出聲音或咳嗽聲時鼓勵患者咳出來，當患者聲音沙啞或聲音式微呈現雙手掐頸（國際共通手勢），請操作哈姆立克急救方式救援，當患者若癱軟喪失意識時，將患者安全平緩的放置在地面，檢查口中有無異物排出，再持續操作胸外按壓版哈姆立克。

消防局表示，全市有116人今年開始分3期進行高級救護技術員訓練，訓練時數需要1280小時，未來會再訓練102人，預估達200人以上，分布在各分隊，以期在最短時間內搶救生命。