台中消防猛男超狂！　14年救人逾8千次獲傑出獎

▲消防員陳宥廷獲頒全台「十大傑出救護技術員」，市長盧秀燕表揚他的貢獻。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣急診醫學會自2009年起每年選拔「十大傑出救護技術員」，表揚技術員到院前救護的辛勞付出及傑出表現，今年台中市政府消防局第七救災救護大隊專責救護隊員陳宥廷，在來自全國自各縣市所推舉的精英中脫穎而出，榮登十大傑出救護技術員，市長盧秀燕頒獎表揚，肯定他的傑出表現。

消防局表示，陳宥廷擔任公職逾14年，救護服務出勤次數逾8000次，多次獲消防局前3名佳績，他秉持想要救更多人的精神，2011年參加消防署第6期高級救護技術員訓練，結訓後轉任專責救護隊為台中市民服務，並參與消防署所舉辦的緊急救護教官第13期訓練，結訓後在社區鄰里、教育機構等單位，積極推廣緊急救護概念與技術。

消防局指出，台中市幅員遼闊且醫院分佈的平均程度、醫療資源不均，更應加強到院前緊急醫療救護，目前台中市已有114位EMT-P投入在全市各地服務市民，未來還要逐年舉辦高級救護技術員訓練，人數預計200人，此外，配合高級心臟救命術的醫囑給藥，能準確提高救護品質，使市民更安心，到台中觀光遊玩的遊客更安心，打造台中成為安全城市。