黃郁婷「139萬訓練費難追回」　教部：將討論停發或減少補助

▲黃郁婷爭議案，教部指將討論停發或減少補助。（圖／翻攝黃郁婷Instagram）

記者許敏溶／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議，行政院下令要求教育部、體育署將針對黃郁婷不當言行進行調查，2週內處分將有結果，教育部今（22日）表示，北京冬奧比賽已經結束，經費不太可能追回，但選手若提報新年度計畫，教育部將討論是否停發或減少補助，並儘快訂定代表團言行有損國家形象規範及處理機制，希望在六月世大運舉行前完成修正。

滑冰女將黃郁婷日前穿中國隊服引發軒然大波，在賽事結束之後，府院出手檢討，除行政院長蘇貞昌公開表示，國手代表國家，有他的責任，應該維護國家的尊嚴、榮譽，相關的行為極為不當，不符國人的期待，教育部長潘文忠昨（21日）也表示，這次個案傷了國人感情，處分2週內會有結果。

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▼教育部長潘文忠昨表示，黃郁婷個案傷了國人感情，處分2週內會有結果。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠指出，體育署正在整理相關資料，預計2週內邀請中華奧會等相關單位，針對黃後續經費補助、參賽等進行討論，並做出決定跟處分。



不過，黃郁婷去年已領139萬補助，外界相當好奇，教育部是否可追回經費，教育部次長、也是代理體育署長林騰蛟今指出，因為北京冬奧比賽已經結束，經費已經執行，不太可能追回相關補助，但對於選手提出的新年度補助計畫，教育部可能會討論減少或停發相關費用。

至於黃郁婷不當言行部分，林騰蛟表示，相關懲處將依照部長指示，兩週內討論，但後續處理機制，將會找中華奧會等單位，討論代表團言行有損國家形象，是否要訂立相關規範及處理機制，預計在6月世大運舉行之前完成修法。