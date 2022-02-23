　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今天衝了！超商連6天「咖啡第2杯8元」　還有38元特大杯美式等喝

▲▼全家咖啡Let`s Café單品美式、單品拿鐵。（圖／業者提供）

▲超商228連假優惠搶先開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就衝了！搶先迎接228連假，有超商特意於門市推出「指定咖啡飲品第2件8元喝」限定優惠，包括美式、拿鐵、珍珠奶茶等通通有，即日起至2月28日限時登場；且2月26日至28日連3天線上再加碼推多杯咖啡組合優惠，特大杯美式只要38元就能喝到，上班族還不囤起來。

▲▼全家。（圖／業者提供）

▲門市加碼多達130種品項同樣享有第2件8元優惠。

全家「228連假優惠」搶先開跑，即日起至2月28日全門市限時6天推「咖啡飲品同品項第2杯8元喝」優惠，包括單品美式、單品拿鐵、桂芳單品拿鐵、仙女波波紅茶、仙女波波醇奶茶及桂芳仙女波波醇奶茶共6款指定飲品，同步還有多達130種零食、日用品、冰品也享有「同品項第2件8元」優惠。

除外，2月26日至2月28日假期期間，APP隨買跨店取再加碼推出Let's Café多杯優惠組合，其中，經典美式特大杯6杯228元，相當打下63折優惠，1杯特大杯美式只要38元，還有經典拿鐵特大杯5杯下殺65折，提醒每人限購2組，咖啡則可兌換至6月30日。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克至2月26日前天天可抽買1送1。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

另，星巴克至2月26日前也推出最新「PERFECT BLEND完美組合」數位體驗活動，期間只要上特定活動網頁完成小遊戲即可領取優惠券，並開放於每日上午11時至晚上8時至店內兌換，每次交易最多可兌換同個帳號內的2張優惠憑證。

【你可能也想看】

►只賣28天！麥當勞「無敵大麥克」限時回歸了　加碼吃最新香雞款
►雞塊加1元多1件、漢堡買1送1！5大速食店「最新優惠」懶人包
►口味任選！COLD STONE連7天「大杯冰淇淋買1送1」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
想休假想瘋！　軍官偽造罹癌證明連休16天
傳美國邀台灣加入「對俄制裁」！　限制出口半導體
捲林姿妙弊案！　前立委楊吉雄150萬交保
泰露毛貴妃「被消失」半年！　傳泰王怒翻臉
快訊／快要能出國了！　陳時中親曝進度
這縣市「曾連下37天雨」！　台北近1個月沒太陽
快訊／烏克蘭情勢緊急　蔡英文「4大指示」曝
最後身影曝！疑女友有新歡　健身教練悶殺她後自殘
鹿晗、關曉彤爆訂婚！　關爸說漏嘴「聘禮9位數」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今天衝了！超商連6天「咖啡第2杯8元」　還有38元特大杯美式等喝

My egg安全食品王國的秘密　「無塵室」、「五星服務」搬進雞舍

號稱全宇宙最辣！杜汶澤推「三級總統辣麻辣鴨血」全聯獨家開賣

全聯漫威公仔「最大挑戰」曝！全球4超市也送過⋯台灣成亞洲第一

2／22「愛」的限定！電商購物金最高折抵90%　滿額送1元麥當勞冰淇淋

抗寒！暖房機3天熱賣逾2千台　東森購物網業績暴增3倍

黑科技再出招！處處都能執行的「超激瘦護腰運動」！

天冷取暖！網購熱搜「保暖用品」　三大抗寒法寶買氣爆發

只賣28天！麥當勞「無敵大麥克」限時回歸了　加碼吃最新香雞款

限時3天！超商「現烤夯番薯第2件2折吃」　加碼優惠一次看

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

台中7少年洗車場拿球棒狂砸2名車！　顏正國澄清：電影橋段，勿恐慌

今天衝了！超商連6天「咖啡第2杯8元」　還有38元特大杯美式等喝

My egg安全食品王國的秘密　「無塵室」、「五星服務」搬進雞舍

號稱全宇宙最辣！杜汶澤推「三級總統辣麻辣鴨血」全聯獨家開賣

全聯漫威公仔「最大挑戰」曝！全球4超市也送過⋯台灣成亞洲第一

2／22「愛」的限定！電商購物金最高折抵90%　滿額送1元麥當勞冰淇淋

抗寒！暖房機3天熱賣逾2千台　東森購物網業績暴增3倍

黑科技再出招！處處都能執行的「超激瘦護腰運動」！

天冷取暖！網購熱搜「保暖用品」　三大抗寒法寶買氣爆發

只賣28天！麥當勞「無敵大麥克」限時回歸了　加碼吃最新香雞款

限時3天！超商「現烤夯番薯第2件2折吃」　加碼優惠一次看

行員提醒「匯款投資朋友」恐是詐騙　新竹婦：那我改領現金…

「插隊」衝診間恐嚇要殺女醫師　80歲翁硬拗：老弱難使人害怕

逛台南三井「遭困停車場30分鐘」他氣炸！鄉民笑：這就是試營運

凍壞了！防猝死「6關鍵時機」必保暖　她加碼吃4食物不怕冷

斷言陳建仁入民進黨就是為了2024　他：大耳方臉就一副總統相

「板橋4字頭」早沒貨！江翠北側第一案　最新行情嚇倒購屋族

想休假想瘋啦！軍官偽造罹癌證明連休16天　連長醫院找不到人

甜美女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝　網一面倒罵翻

烏俄情勢等同台海？　國台辦：所謂「感同身受」完全是自作多情

俄烏危機／台股12千金保衛戰！富邦媒、緯穎力守千元

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

消費熱門新聞

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸！

限時7天！超商4大咖啡飲品買1送1

只有7天！超商大杯美式「買22送22」

宇宙最辣鴨血！全聯合作杜汶澤獨家開賣

「IG男友」必備心機小道具

補貨了！小櫻手杖再開賣　時間快記下

超商現烤夯番薯「第2件2折吃」

開喝了！超商連3天「美式買1送1」

全聯漫威公仔兌換率曝光！最大挑戰揭曉

超商限定！蠟筆小新變身21款積木公仔

處處都能執行的超激瘦護腰運動

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

超商隱藏版「栗香地瓜」第2件2折開吃

更多熱門

相關新聞

馬祖領錢更方便！　台新銀攜全家超商2據點設ATM

馬祖領錢更方便！　台新銀攜全家超商2據點設ATM

為了滿足離島民眾金融服務需求，台新銀今年2月起，再度攜手全家便利商店，首度將ATM據點拓展至全家馬祖清水店與馬祖機場店，除此之外，全家店舖及周邊商家也可利用台新銀行ATM存款功能，輕鬆存入每日營業款，不但省下跑銀行的時間，更降低現金遺失風險。

超商現烤夯番薯「第2件2折吃」

超商現烤夯番薯「第2件2折吃」

超商「3大咖啡飲品第2杯半價喝」

超商「3大咖啡飲品第2杯半價喝」

確診者連兩天至星巴克店家趕清消

確診者連兩天至星巴克店家趕清消

抽《聲林3》決賽門票秘笈大公開

抽《聲林3》決賽門票秘笈大公開

關鍵字：

超商咖啡優惠全家星巴克

讀者迴響

熱門新聞

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

俄羅斯已開始入侵烏克蘭　拜登宣布首波制裁

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

主播一姐快篩陽性「群聚開會」　上班3天同事崩潰

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

更強大雨紅爆！冷氣團+1再凍台剩10°C

即／台鐵花壇傳死傷事故！ 長髮女遭截兩段

妥瑞症男搭台鐵焦慮發作！車長供育嬰室

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面