今天衝了！超商連6天「咖啡第2杯8元」　還有38元特大杯美式等喝

▲超商228連假優惠搶先開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就衝了！搶先迎接228連假，有超商特意於門市推出「指定咖啡飲品第2件8元喝」限定優惠，包括美式、拿鐵、珍珠奶茶等通通有，即日起至2月28日限時登場；且2月26日至28日連3天線上再加碼推多杯咖啡組合優惠，特大杯美式只要38元就能喝到，上班族還不囤起來。

▲門市加碼多達130種品項同樣享有第2件8元優惠。

全家「228連假優惠」搶先開跑，即日起至2月28日全門市限時6天推「咖啡飲品同品項第2杯8元喝」優惠，包括單品美式、單品拿鐵、桂芳單品拿鐵、仙女波波紅茶、仙女波波醇奶茶及桂芳仙女波波醇奶茶共6款指定飲品，同步還有多達130種零食、日用品、冰品也享有「同品項第2件8元」優惠。

除外，2月26日至2月28日假期期間，APP隨買跨店取再加碼推出Let's Café多杯優惠組合，其中，經典美式特大杯6杯228元，相當打下63折優惠，1杯特大杯美式只要38元，還有經典拿鐵特大杯5杯下殺65折，提醒每人限購2組，咖啡則可兌換至6月30日。

▲星巴克至2月26日前天天可抽買1送1。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

另，星巴克至2月26日前也推出最新「PERFECT BLEND完美組合」數位體驗活動，期間只要上特定活動網頁完成小遊戲即可領取優惠券，並開放於每日上午11時至晚上8時至店內兌換，每次交易最多可兌換同個帳號內的2張優惠憑證。

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