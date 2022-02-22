超商今推「3大咖啡飲品第2杯半價」！可可飲、焦糖拿鐵都有

▲OK mart限時1天指定咖啡飲品第2杯半價喝。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

迎接2022年2月22日特別的日子，原因是2的中文諧音「愛」，OK mart驚喜推出限時1天「3大指定咖啡飲品第2杯半價喝」優惠，包括巧克飲、焦糖拿鐵通通有；另，7-11至2月28日前線上、線下也有限定咖啡組合優惠，分別有買22杯送22杯、買1送1等，通通要把握機會喝。

限時小確幸要喝，OK mart今（22）日推出「3大咖啡飲品第2杯半價」優惠，優惠品項包括中杯歐維氏醇濃可可飲，以及OK CAFÉ中杯焦糖拿鐵、摩卡拿鐵任選同樣享有第2杯半價喝。

▲7-11限時咖啡優惠開喝。

另，7-11 OPEN POINT APP「行動隨時取」即日起至2月28日也祭出3大咖啡飲品組合優惠，包括CITY CAFE大杯美式咖啡「買22杯送22杯」（每日限量2萬組，每會員每日限購1組）、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵「買22杯送11杯」(每日限量1.5萬組、每會員每日限購1組），以及CITY TEA四季春青茶「買2杯送2杯」（每日限量1萬組，每會員每日限購1組）。

門市部分同步加碼推出「4大咖啡飲品買1送1」，品項有CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、西西里風檸檬咖啡以及CITY TEA熱四季春青茶。

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