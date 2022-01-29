回顧蘋果2021年5大傳聞！幾乎通通命中　僅這項沒有成真

▲蘋果2021年五項傳聞。（圖／取自macrumors）

記者廖婕妤／綜合報導

蘋果2021年推出一系列新品，許多傳聞後來都被證實，是準確的，例如MacBook Pro出現瀏海設計，不過也有不少預測沒有實現，外媒整理了2021年關於蘋果新品的5大傳聞，帶大家一起回顧。

1. 有瀏海的MacBook Pro

在2021年的所有傳聞中，關於14吋及16吋MacBook Pro將會有瀏海，一直都備受矚目，在秋季發表會前這項傳聞越來越多人討論，但多數人都認為並不會有瀏海。

不過出乎意料的是，這項傳聞最終成真，新款的MacBook Pro確實長出瀏海，以減少14吋及16吋螢幕周圍的邊框。

▲MacBook Pro有瀏海、恢復HDMI接口。（圖／取自蘋果官網）

2. MacBook Pro恢復HDMI接口

天風國際分析師郭明錤在去年1月發布報告指出，MacBook Pro將有14吋及16吋兩種尺寸，且會新增MagSafe充電、HDMI接口及SD卡插槽，並移除Touch Bar。

這份報告當時也獲得《彭博社》記者Mark Gurman的認可，最終MacBook Pro亮相也證實了這些傳聞。

3. 全新設計iPad mini

分析師Ross Young在去年7月指出，iPad mini將有重大的全新設計，搭載8.3吋螢幕，邊框更窄，且移除Home鍵，Face ID及Touch ID可能會移到側邊按鈕。

iPad mini 6在去年秋季發表會登場，確實具備8.3吋大螢幕且邊框縮小，Touch ID位在電源鍵上，也證實了Ross Young的推測。

▲iPad mini 6。（圖／取自蘋果官網）

4. Siri洩漏蘋果特別活動

蘋果在美東時間2021年4月20日舉辦了春季發表會，不過在那之前，Siri就曾洩漏這個秘密消息，有用戶詢問Siri下一次蘋果活動是什麼時候，Siri直接回答「特別活動將在4月20日星期二舉辦，地點在美國加州庫比蒂諾的蘋果園區（Apple Park）」。

雖然從定義上來說，這並不算是謠言，不過這仍是一個高調的洩密事件，是蘋果自家的Siri提前證實了2021年第一場活動。

▲Siri洩漏蘋果特別活動。（圖／取自macrumors）

5. 沒有成真的傳聞：扁平邊框的Apple Watch Series 7

不過，還是有爆料沒有成真的情況出現。

像是蘋果爆料者Jon Prosser去年5月曝光Apple Watch Series 7的渲染圖，指出外觀設計會變成直角，採用扁平邊框，大改先前圓弧形的邊框設計，讓Apple Watch Series 7成為果粉關注重點。

不過遺憾的是，這項爆料最終沒有實現，Apple Watch Series 7仍採用圓潤外框造型設計，有更大更寬的螢幕，錶面採更堅固、抗裂的水晶玻璃，也是首款擁有IP6X防塵認證且同時維持WR50防水頂級的Apple Watch。

▲Apple Watch Series 7。（圖／翻攝蘋果官網）