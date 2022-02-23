狠酸莊瑞雄「說一套做一套」　鍾佳濱：我沒吵架最有團結本錢

▲民進黨立委鍾佳濱接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪。（圖／翻攝自寶島聯播網直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長選戰如火如荼，表態參選的立委周春米、莊瑞雄22日隔空互嗆「適可而止」、「黑白不分」，火藥味十足，競爭對手之一的立委鍾佳濱23日上午接受廣播節目專訪時自嘲說，「我沒有去跟人家吵架，所以以後團結我最有本錢」，同時也暗酸莊製作總統蔡英文人形立牌「說一套做一套」，呼籲不要混水摸魚、混淆視聽。

鍾佳濱今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，強調初選應該回歸政策討論，選擇能夠贏得冠軍的選手。主持人周玉蔻問及，副總統賴清德日前透過親筆表態支持鍾佳濱，若鍾沒有出線「蠻丟人的」，風險很高；鍾直言，以副總統的高度要幫屏東挑出最有戰力、對屏東最好的，而賴「覺得鍾佳濱準備好了」，現在民進黨的立委都很有潛力、都有機會當縣長，但要看現在誰準備好了。

鍾佳濱也說，他很有信心，多數鄉親都知道他是屏東縣前縣長曹啟鴻身邊的副手，而且過去在高雄、台南跨縣市治理都有合作，後來擔任立委有中央歷練。

鍾佳濱透露，去年底四大公投投票，他透過車隊掃街、辦座談會催出不同意票，獲得中央黨部肯定，而後他也向賴清德報告，已經完成四大公投任務，接下來要爭取屏東縣長提名，請他給自己鼓勵，賴清德也很大方，所以大家才會看到看板上有「挺正派的鍾佳濱」以及親筆推薦函，誠懇呼籲讓人非常窩心。

隨後，鍾佳濱話鋒一轉大酸對手立委莊瑞雄說，在鄉親的感覺上，有人是「說一套做一套」，自稱看板沒有跟蔡英文同框，卻使用「蔡英文縣長初選民調唯一支持」的人形立牌，他覺得應該正派做人、不要含糊、不要混水摸魚、不要混淆視聽，像他掛出與賴清德的同框看板，就是因為賴清德親筆支持自己。不過遭周玉蔻暗酸，「好像別人不正派似的」，她覺得賴清德的幕僚真的很大膽。