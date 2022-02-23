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從紡織界中脫穎而出！石墨烯塑崩褲接單屢創紀錄

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,紡織,林美秀,吳淡如。（圖／品牌提供）

 【企劃特輯】

今日又有鋒面報到，隨後冷氣團南下，各地雨勢增大、感受更冷，保暖衣物還是得要穿夠。近期日韓熱門話題改向為「玉米式穿搭」：利用輕薄的發熱衣褲，外罩及膝防風大衣或羽絨衣，將暖空氣包覆其中，就能隔絕凍人的低溫。

既要衣物輕薄，又希望能夠保暖，原料的材質相當重要。曾獲諾貝爾獎的科技產物「石墨烯」，因具備大量釋放高能量遠紅外波的強效效果，連台積電創辦人張忠謀都看好石墨烯技術的前景。一時間石墨烯的優點傳遍紡織業，出現在公眾視野中。

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,紡織,林美秀,吳淡如。（圖／品牌提供）

▲「石墨烯」，因具備大量釋放高能量遠紅外波的強效效果，可以升溫蓄熱。【官網塑崩褲x七日纖享瘦組】

延續熱銷氣勢　石墨烯褲接單屢創紀錄

回購率最高、穿上就有感的PP石墨烯塑崩褲，在經過嚴謹的研究試驗後上市，更在眾多名人的強力認證與分享下，推出至今已熱銷20萬件。製作一條石墨烯塑崩褲得經過繁複的過程才能完美呈現，「PP 波瑟楓妮」運用精密儀器將石墨烯原礦剝離後抽出再織入紗線，除保留超導特性、促進循環代謝外，水洗效果也不會失效。

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,紡織,林美秀,吳淡如。（圖／品牌提供）

▲「PP 波瑟楓妮」運用精密儀器，讓石墨烯從原礦到織入砂線，能完整保留石墨烯的超導特性。【momo購物網 優惠組】

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,紡織,林美秀,吳淡如。（圖／品牌提供）

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「PP石墨烯塑崩褲」。

從紡織界中脫穎而出　讓棉花糖到鉛筆腿只需要用同一條褲！

如果一件褲子只能保暖，當然無法在紡織界中脫穎而出。PP石墨烯塑崩褲對剪裁更是有嚴格的要求：腹部處用寬版褲頭收緊、髖骨及腿部也以彈力加壓，除此之外，提拉臀部的設計也是一大重點，性感就藏在這樣的細節裡！從S號到2XL，人人都適穿，還讓該平的平、該翹的翹，處處展現纖細曲線，是一款回頭率激增的心機單品。只要這一件「PP石墨烯塑崩褲」，就能同時享受保暖與雕塑身型，造就獨一無二的個人魅力！

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,紡織,林美秀,吳淡如。（圖／品牌提供）

▲任何身形穿上石墨烯塑崩褲都能，讓該平的平、該翹的翹，處處展現纖細曲線。

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,紡織,林美秀,吳淡如。（圖／品牌提供）

▲吳淡如及林美秀穿著石墨烯塑崩褲，看起來都比起平時在鏡頭前看起來小了一號。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
眾多藝人愛用「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？
●官網塑崩褲x七日纖享瘦組：https://ppweb.tw/aj7BP
※五倍劵官網貨到付款也可以用唷!
●momo購物網 優惠組：https://chshop.work/ml4Yc
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

https://youtu.be/q5ccCU7RmGY
 

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石墨烯石墨烯塑崩褲紡織林美秀吳淡如

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