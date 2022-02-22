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黑科技再出招！處處都能執行的「超激瘦護腰運動」！

▲▼石墨烯,黑科技,腰夾,醫療級石墨烯腰夾,護腰。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

肚子周圍一圈肉不止超難瘦，看了也難受！一般人熱愛靠仰臥起坐，或上健身房經由腹肌訓練來瘦腰，但專業教練表示，僅靠腹部的集中運動想要局部減去腰肚贅肉，效果有限，尤其仰臥起坐，姿勢或角度不對反而容易傷腰。因此在執行這些運動時，想辦法提升燃脂效果，加強身體的循環代謝，才是加快速度甩掉大肚腩的訣竅。近日夯遍全台灣的「石墨烯」黑科技，不止火紅的石墨烯褲、石墨烯被，廠商更針對消費者痛點，推出「健身神器」醫療級石墨烯腰夾，幫助大家能在運動過程中，達到護腰和燃燒腰內肉的多重功效！

▲▼石墨烯,黑科技,腰夾,醫療級石墨烯腰夾,護腰。（圖／業者提供）

▲【官方優惠組】

▲▼石墨烯,黑科技,腰夾,醫療級石墨烯腰夾,護腰。（圖／業者提供）

▲多位藝人及部落客推薦隨時隨地可進行的「超激瘦護腰運動」。【momo購物網 入門組】

穿30分鐘＝狂做有氧一小時！「行走健身神器」配戴四週腰圍小三吋？

說到「PP波瑟楓妮」的石墨烯系列產品，許多人腦海立刻浮現一系列林美秀和吳淡如互動逗趣的廣告，並對其神奇的燃脂黑科技印象深刻。而同廠商研發的「醫療級石墨烯腰夾」，將石墨烯科技結合能對腰部穴位加壓的「磁石」後再升級，讓腰部穿戴30分鐘，就可達到有氧運動一小時的效果。根據測試，穿戴四到十二週後，平均腰圍可瘦下三吋，幾近於褲子尺寸足足小一號，讓許多藝人和網紅紛紛加入愛用行列。藝人董至成就曾分享：「在中年後腰圍愈來愈粗，這些經過歲月累積的深層脂肪，甩都甩不掉非常煩人。但我開始戴這個腰夾後不到一個月，就感受到腰圍小了一大圈！」

▲▼石墨烯,黑科技,腰夾,醫療級石墨烯腰夾,護腰。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯,黑科技,腰夾,醫療級石墨烯腰夾,護腰。（圖／業者提供）

▲藝人董至成愛用分享，自己在使用一個月後，明顯感受到失控的腰圍小了一大圈。

家中長輩也需要！ 針對22種腰部疾病開展的護腰設計

除了戴三分鐘就開始燃脂、加速腰腹脂肪的代謝，也可以減緩腰腹疾患，兼顧健身族群及中老年人在意的「護腰」效果。原理是透過腰夾360度的包覆支撐協助矯正脊椎，增長脊髓肌群，並運用高彈力磁石條的設計，對腰部穴位重點加壓，與石墨烯效果加乘後，藉由高能量微電流釋放負離子，讓腰部達到熱灸電療的舒緩效果。對促進血液循環、減緩腰酸背痛頗具成效。因此頻繁運動、久坐、久站者都很適合配戴。對於女性使用者，這些能量穿透到腹部後，更能降低婦科問題帶來的發炎疼痛。多效又透氣的「醫療級石墨烯腰夾」，方便攜帶使用，戴上後隨時隨地都能輕鬆執行「超激瘦護腰運動」，感受石墨烯的神奇黑科技！

▲▼石墨烯,黑科技,腰夾,醫療級石墨烯腰夾,護腰。（圖／業者提供）

▲3分鐘後就有快速爆汗的效果，預防腰部運動傷害之外，也加強深層脂肪的代謝。

▲▼石墨烯,黑科技,腰夾,醫療級石墨烯腰夾,護腰。（圖／業者提供）

▲石墨烯腰夾也很推薦久站久坐的上班族群，以及家中長輩日常使用。

▲▼石墨烯,黑科技,腰夾,醫療級石墨烯腰夾,護腰。（圖／業者提供）

▲「醫療級石墨烯腰夾」通過國際認證，並榮獲衛福部許可，品質安全可靠。

「石墨烯Ｘ磁石」行走瘦身器哪裡買？

官方優惠組►https://ppweb.tw/aj7BC

五倍券官網貨到付款也可使用唷！

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實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市►https://www.aso.com.tw/Store/

客服電話：0800-520-367

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https://youtu.be/GmUopsn2B2A

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