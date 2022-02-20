好市多結帳「超賺玄機」曝光！現省百元　店員認了：很多人錯過

▲好市多結帳驚現玄機！話題引會員們熱烈討論。（示意圖非當事人／記者劉維榛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

美式大賣場好市多（Costco）受到許多人青睞，是許多民眾採買日常用品的好去處。對此，就有一位女網友表示近日到好市多購物，結帳時驚現現省140元，不過最新一期的優惠護照中，並沒有列出該項商品，於是好奇詢問眾人，「為什麼會有折價？」

有一名網友日前在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己到好市多購買身體用乳液，在結帳時查看購物明細，卻發現折價70元，她買了2件，直接現省140元。對於突如其來的折扣令她不解詢問，「舒特膚乳液並沒有在這波的優惠名單中，為什麼還有折價呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲好市多夯品「沒在優惠名單」卻跳折扣。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，立刻引起許多熱烈討論，「我還遇過還沒到特價日結果刷出來特價，可能是怕大家事後發現有特價拿來退直接先開特價」、「可能看你漂亮」、「官方特價表是全台都有的優惠，各分店也會不定時自行做特定商品優惠」、「有時候到現場意外發現隱藏版優惠就很開心」。

其中，就有會員在留言中轉述好市多店員的說法，「我問過好市多的工作人員，他們說，只要有標示回饋金的，就是現場有做特價，不會在DM裡面，而且每個賣場的現場特價品都不同，所以很多人錯過。」也有內行解釋，「各店有時有自己的優惠價跟期段，先前也遇過養樂多過了特價期，卻還有優惠價的，當時賣場銷售員說這組賣很好，所以她們店決定多延長幾天。」