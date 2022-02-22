「大菊」事件=歧視女性？　林燕祝：不要蹭選舉熱度

▲針對監察院長陳菊的「大菊」事件被上綱到歧視女性，國民黨市議員林燕祝表示，政治人物要捍衛庶民女性尊嚴，搶著替位高權重監察院長抱屈，那只是蹭選舉熱度。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對監察院長陳菊的「大菊」事件被上綱到歧視女性，國民黨市議員林燕祝、爭取國民黨市議員提名的姚正玉表示，政治人物真正要優先捍衛的是庶民女性尊嚴，搶著替位高權重的監察院長抱屈，那只是蹭選舉熱度。

議員選戰逐漸加溫，北部參選人之間的「大菊為重」對話，遭指「歧視」陳菊，引發各方口水戰。台南市議員林燕祝、市議員參選人姚正玉表示，陳菊是經歷美麗島事件、有豐富人生閱歷的政治工作者、政府大官，民眾期待的，不只是她個人在不在意人家說她是「大」菊還是「小」菊，而是以輕率言詞物化普羅女性的現象，是否被深刻反省。

相同的，位居副總統高位的賴清德，若被指勢力很「大」、權力很「大」，就會覺得被攻擊、抹黑、受傷嗎？人民期待的不只是賴清德個人對其評價的寬容大度，而是在大位者對權力是否濫用、是否知所節制。忽略捍衛普羅女性的尊嚴，忘卻監督位高權重者是否濫權的職責，只是一昧想出頭替陳菊或賴清德叫屈或反擊，真的有必要嗎？

林燕祝、姚正玉指出，陳菊、賴清德都是民進黨政府最具權位的代表性人物，相信有一定的自信和自我認知，比較在意的是從政的表現、人民的評價，而不是在個人的身材和表相作文章。

林燕祝、姚正玉認為，大家應該多關注的是常民婦女的權益，家暴或受虐婦女，甚至選舉過程，女性參選人是不是被拿外表或年紀來比較、攻擊，這樣才有助於整體社會正向發展。