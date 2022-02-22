陳建仁接手防疫換陳時中選北市長？　蘇貞昌：沒有要換防疫指揮官

▲前副總統陳建仁申請加入民進黨籍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

前副總統陳建仁在去年底申請加入民進黨，民進黨台北市黨部預計在25日進行審查，引發外界討論是否會接手防疫指揮官或選台北市長，被譽為最強活棋。對此，行政院長蘇貞昌說，指揮官陳時中做得很好，沒有要換指揮官；要當指揮官也不一定要入黨。

陳建仁去年底在總統蔡英文邀請、親自擔任推薦人下，申請加入民進黨成為黨員，台北市黨部預計在25日進行入黨審查。外界認為，無論是參選台北市長，乃至於防疫指揮官、行政院長等，陳建仁將成為民進黨的最強活棋。

蘇貞昌說，疫情指揮中心指揮官陳時中部長做得很好，現在在位子上，並沒有要換指揮官。要換指揮官、要當指揮官的人也不一定要入黨，不過陳建仁前副總統學養俱豐，對國家貢獻很大，他願意加入民進黨，相信全黨同志都會熱烈歡迎。

另外，針對下半年是否有機會解封，蘇貞昌說，新冠病毒疫情2年多來肆虐全球，台灣在蔡總統領導、國人支持政府，「有政府、會做事」所提出的防疫規範非常到位。國際評比台灣防疫成績世界第一，經由這一次，我們過年春節人口大移動、密集聚會後，經過3個禮拜嚴格考驗，證明我們都在可控範圍內，確實非常不簡單。

蘇貞昌表示，所以昨天我主持擴大防疫會議，特別要求指揮中心兼顧防疫及生計、生活，我們逐步解封，讓大家恢復正常生活，同時讓商務人士能夠進來，讓臺灣能夠大大地防疫成功，經濟更發展，大家更好。