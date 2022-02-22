下不停！今年「台北只有6天沒下雨」　刷新24年來最高紀錄

▲近日受華南雲雨區影響各地有雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

近日受到華南雲雨區東移影響，各地連日降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭等地更是下雨下不停。根據中央氣象局統計，今年1月到2月21日期間，台北氣象站只有6日無，等於截至目前為止，1、2月共46天有雨。

根據氣象局官網顯示，今年1月無雨的日子包括3、14、25、26、27日；2月無雨的日子則只有11日，兩個月來只有6天完全沒有下雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員黃恩鴻表示，以台北測站而言，今年截至昨（21）日為止，降雨天數共46天，刷新24年紀錄，低於1998年的48天記錄，不過這是連降雨只有0.1毫米的日子也算在降雨天數內，且其他年也有很多接近的數字，如45天等，加上1、2月降雨日數本來就比較長，因此整體來看並不算很極端的氣候值。

▲今晚降雨仍會持續，且溫度還會下降。（圖／記者湯興漢攝）

氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著華南水氣一波波移入，今日中部以北、東半部持續有雨，降雨時間較長的地區包括中部以北、東北部、馬祖、金門、澎湖，都是整天有雨，其他地區則是降雨時間較短，氣象局已發布豪雨特報。今日中部以北、東北部高溫17到18度、其他地區20到21度。

今晚到明晨水氣又增多，且會有另一股冷空氣南下補充，強度為大陸冷氣團，明日基隆北海岸、東北部有大雨，中部以北、東南部也有局部大雨，且各地溫度也會偏低，白天高溫比今日再降1到2度。此外，今明兩日水氣多，北部3000公尺以上、其他地區3500公尺以上高山有望下雪。

周四華南雲雨區逐漸離開，中南部及離島地區降雨停止，迎風面的北部、東半部降雨時間減短，周五開始冷氣團減弱，僅東半部、北部山區有雨，其他各地可見陽光。

周末也就是和平紀念日連假，周六到下周一天氣穩定，各地可見陽光，白天高溫均可達20到21度，南部更熱約27度，中南部注意日夜溫差較大，西半部則可能出現低雲或局部霧，交通往返須留意。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）