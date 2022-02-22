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助企業轉型　勞動部企業輔導顧問團免費健診

▲勞動部雲嘉南分署組成企業輔導顧問團，主動出擊至企業單位進行免費健診，提供技術升級、人才培育、員工職能分析等相關服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署組成企業輔導顧問團，主動出擊至企業單位進行免費健診，提供技術升級、人才培育、員工職能分析等相關服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助企業育才，勞動部雲嘉南分署組成企業輔導顧問團，主動出擊至企業單位進行免費健診，提供技術升級、人才培育、員工職能分析等相關服務，4年來已有超過1500家次企業單位受惠，不僅讓來客數增加、營收更成長4成，帶動整體聚落發展。

雲嘉南分署長劉邦棟說，企業輔導顧問團計畫邁入第5年，今年持續結合各領域專家，主動出擊至企業進行客製化諮詢輔導服務，今年雖仍受到新冠疫情影響，但企業發展及人才需求依舊強勁，希望透過企業輔導顧問團的協助，加速企業轉型，提升競爭力，也讓疫情衝擊降至最低，預計今年服務量能將達850家企業。

▲勞動部雲嘉南分署組成企業輔導顧問團，主動出擊至企業單位進行免費健診，提供技術升級、人才培育、員工職能分析等相關服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟也以阿里山瑞里聚落為例，他說瑞里村是昔日阿里山開發最早的地區，該區的高山茶以製茶技術精良、品質精純而聞名，但因地處偏遠且勞動力人口老化，使區域發展相對受限，近年申請企業輔導顧問團專家進場輔導，轉型觀光經營模式，導入茶文化研習及器皿製作，打造茶席饗宴，不僅多次獲得茶藝大獎，也讓整體商家營業額成長4成，去年更有超過4000人次造訪瑞里聚落。

劉邦棟強調，企業輔導顧問陣容堅強，包括成功大學、嘉義大學、虎尾科大、食品工業發展研究所、台南人資協會、臺灣職涯發展協會等產官學研不同領域逾80位專家學者，透過單一窗口到府客製化服務，若轄區企業有組織營運管理、技術升級、人才培育、勞動法令等問題，都可免費提出申請，一年可享有4次專家進場輔導機會。詳情可上雲嘉南分署勞動力發展資源網（https://workforce.wda.gov.tw/）查詢，或撥(06)698-5945轉1286。

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