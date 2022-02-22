表現亮眼！　台南市勞工局獲勞動部行政業務綜合考評等獎

▲勞動部2021年考核督導各地方政府2020年度勞動行政業務綜合考評，台南市獲直轄市組第3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部2月21日於全國勞動行政首長聯繫會報，嘉許地方政府推動勞政業務績優位，其中2021年考核督導各地方政府2020年度勞動行政業務綜合考評，台南市獲直轄市組第3名，台南市長黃偉哲肯定勞工局團隊的努力，並期許能再創佳績。

勞工局指出，考核共計8項，其中在「查核轄區事業單位依法提撥勞工退休金準備金情形」、「依性別工作平等法第23條提供哺集乳室及托兒設施措施情形和第38條公布違法事業單位處分情形」、「依勞動基準法第80條之1公布違法事業單位處分情形」與「勞動條件檢查及處分情形」等5項考評均獲滿分，另在輔導勞資雙方簽定團體協約獲特優獎，勞動行政業務執行成績表現亮眼；臺南市長黃偉哲肯定勞工局團隊的努力，並期許能再創佳績。





勞工局長王鑫基表示，為強化勞資自治協商觀念，讓勞資協商動起來，勞工局積極推動入廠輔導事業單位與工會簽訂團體協約，2020年輔導勞資雙方重新或首次簽訂團體協約計有台灣糖業股份有限公司善化企業工會、台糖公司台南市企業工會與台灣糖業股份有限公司簽訂團體協等18家事業單位及工會簽署，獲「輔導勞資雙方簽訂團體協約」特優獎殊榮，勞動部自2015年辦理輔導團體協約評核後，勞工局已連續6年獲頒獎座。

在辦理促進國民就業方面，為協助市民就業，2020年度除辦理4場大型、2場中型就業博覽會及270場小型徵才活動，提供64371個就業機會，另為增進工作職能，開辦35班次失業者職業訓練課程、12班次身心障礙者職業訓練課程、共計培育1094人。對於特定對象或就業弱勢族群，更開辦職涯探索活動、就業促進講座、就業諮詢等個別化措施，其中在中高齡、高齡者就業服務以及低收入戶或中低收入戶有工作能力者的考核項目中均達滿分，而在低收或中低收入戶的服務人數更大幅超越了考核目標數，效益增加25％。在身心障礙者就業服務方面，2020年身障職業重建服務930人，就業人數達601人，就業成功率達64％，遠高於考核目標數，在定額進用率方面更是超額進用率達146.69%，考核績效均達滿分。勞工局積極協助市民就業，台南市109年失業率為3.8%，低於全國失業率3.85%，並與高雄市並列六都最低；勞動參與率62.1%，除高於全國勞參率59.1%，更是全國最高。

在移工管理方面，受理移工申訴爭議案件1919件，移工及雇主例行訪視案件21253件，較2019年增加1751件，提供移工諮詢服務16635人次，較2019年增加4439件，有效降低移工及雇主違反法令等情事。並首創每週公布勞動條件及職業安全衛生輔導量及檢查量，更於2020年12月17建置「建置勞工申訴案件管理系統」，便於勞工即時查詢申訴案件辦理進度，落實勞檢資訊公開透明。

勞工局長王鑫基說，秉持著黃偉哲市長「做得更好、讓市民過得更好」的理念，勞工局依產業發展、就業趨勢、人力資源與勞動環境等因素，持續努力推動各項勞政業務，強化人力資本與提升競爭力，營造友善勞動環境，創造勞資雙贏，讓市民在台南希望家園中安居樂業。