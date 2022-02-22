快訊／宋楚瑜遭爆「瑞士曾存款4.15億」　親民黨3點駁斥：再講就提告

▲宋楚瑜。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）21日將瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的解密帳戶資料提供給全球46家外媒，其中亞洲政治人物帳戶分類驚見「宋楚瑜」，在1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元。對此，親民黨22日透過聲明稿回應，拉法葉案司法已經證明宋楚瑜的清白，至於該網站提到，根據法國前外長杜馬所說，有四億美元的佣金付給國民黨秘書長，此一說法更是指鹿為馬，胡說八道。

民進黨大安文山議員參選人趙怡翔昨天表示，根據「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提供的資料，宋楚瑜是在1993年開戶，當年他正從國民黨秘書長升任為台灣省政府主席，而該帳戶是在2010年才結束，他陸續存入1367萬瑞士法郎（相等於台幣4億1500萬）。趙說，難想像他如何透過正當手段累積台幣4億1500萬元的巨額款項，並質疑與當年「拉法葉」採購交易案有關，呼籲宋楚瑜應儘速回應。

▲「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站點名親民黨主席宋楚瑜。（圖／「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站）

對此，親民黨22日回應，該網站所提到內容完全與事實不符，甚至還引用錯誤報導的內容來佐證。親民黨表示，所謂「拉法葉佣金案」和宋主席沒有任何關聯，至於所謂的外媒指證，其實早在2003年就已經有過類似報導炒作，也早已查清和宋主席無關。2000年被控吞沒公款，即所謂的興票案，也經司法詳細調查證明宋主席的清白。

親民黨3點聲明如下：一，宋主席在國民黨秘書長及台灣省政府服務期間，從未介入任何與「拉法葉艦案」購買的相關事宜，更遑論收受拉法葉艦之回扣佣金。

二，該網站提到，根據法國前外長杜馬所說，有四億美元的佣金付給國民黨秘書長。此一說法更是指鹿為馬，胡說八道。在2003年3月間，中央通訊社便犯過同樣錯誤，把杜馬專訪提到的國民黨「中央黨部」（Secretariat General）說成是「秘書長」（Secretare General），中央社對此還刊登啟事澄清是翻譯錯誤。況且，當時針對拉法葉艦案所成立的特調小組也對杜馬所透露拉法葉艦佣金流向徹查過，也說明了未發現有任何與宋主席相關金錢往來的情形。上述均有相關報導可供查證，為何偏偏要不斷指鹿為馬，以訛傳訛？

三，對於某些人士第一時間以「直譯外文」方式來對宋主席提出質疑，本黨既已提出相關證據予以澄清，期盼各方莫再繼續散佈不實訊息。

親民黨最後提出三點呼籲，一，「拉法葉艦案」受到國際及台灣社會廣泛關注，政府有責任公開對此案加以釐清說明、匡正視聽；二，2000年總統大選，國民黨捏造所謂「興票案」，誣指宋主席侵吞公款，業經司法檢調單位嚴謹的司法程序詳細調查後不起訴處分確定，還給宋主席清白；三，日後如再有人或媒體以移花接木、斷章取義的方式，影射或指稱宋主席有侵吞公帑或涉及「拉法葉艦案」，將循法律途徑捍衛親民黨權益及宋主席之名譽。