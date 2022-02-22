宋楚瑜被爆瑞士存4.15億！綠籲黃珊珊表態　柯文哲：她當年才大四

記者袁茵／台北報導

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）21日疑被揭數十年來大量經手黑錢，客戶名單外流給「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP），名單中包括親民黨主席宋楚瑜在列，存入1367萬瑞士法郎（約4.15億台幣），使部分綠營人士要同為親民黨籍的台北市副市長黃珊珊表態。對此，台北市長柯文哲表示，「當時黃珊珊才大學4年級，要也是當事人宋楚瑜回答。」

▲台北市長柯文哲22日出席台北購起來總抽獎記者會。（圖／記者袁茵攝）

宋楚瑜被爆出，在瑞士銀行存入1367萬瑞士法郎（約4.15億台幣），引發民進黨人士要求同為親民黨的黃珊珊表態。柯文哲22日出席台北購起來總抽獎記者會時回應，今天早上已有詢問過黃珊珊，此事發生於西元1993年（民國84年），黃珊珊說自己當時才大學四年級而已。

柯文哲表示，此新聞要先查證屬實，每天都有網路假新聞，不知道是真的還是假的，倘若屬實的話也要由當事人回答，「怎麼會是旁邊無關的人替他（宋楚瑜）回答？」黃珊珊當時才大學四年級而已，怎麼會知道這種事情？

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

民進黨台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔21日指出，據「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提供的資料，宋楚瑜是在1993年開戶，當年他正從國民黨秘書長升任為台灣省政府主席，而該帳戶是在2010年才結束，對方陸續存入1367萬瑞士法郎（相等於台幣4億1500萬）。

趙怡翔質疑，宋楚瑜曾自稱在美國返台前曾在圖書館工作，時薪2.75美元；而返台後，宋楚瑜幾乎全期擔任公職或黨職，並在1993年升任為台灣省政府主席，難想像他如何透過正當手段累積台幣4億1500萬元的巨額款項，因此這些款項從何而來，民眾應會合理提出質疑。

針對外媒所揭露，宋楚瑜在瑞士銀行於1993年開戶至2010年止，曾存入4億元新台幣一事，宋楚瑜方面目前還尚未有相關回應。