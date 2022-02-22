烏克蘭恐爆「500萬人逃難潮」　駐波蘭美軍急建避難中心

▲美軍第52空降師從北卡州布雷格堡（Fort Bragg）前往波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

五角大廈官員估算，若烏克蘭遭遇全國範圍的攻擊，恐讓100萬至500萬人成為難民。其他美軍官員也證實，第52空降師近5000名士兵上週已抵達波蘭，如今正與波蘭軍方合作，建立緊急應對中心，並且搭建帳篷，一旦俄國進攻，即可收容逃離鄰國烏克蘭的大批撤退人潮。

《紐約時報》報導，拜登政府多次表示，美軍不會在烏克蘭作戰，也不會拯救因俄國進攻而受困的美國公民，但美波軍方已經開始在波蘭多處軍事設施展開準備工作，搭建帳篷收容撤離者。如果100萬至500萬的難民潮成真，將成為2015年敘利亞內戰後「歐洲最大難民潮」，而當年難民問題導致各國右翼政黨崛起，深刻影響歐洲政治。

▲美軍18日抵達波蘭，美國國防部長奧斯汀（左）、波蘭國防部長布拉什恰克（右）在波維茲空軍基地（Powidz Air Base）發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日在華沙表示，「成千上萬流離失所的烏克蘭及他國民眾，可能越過邊境，試圖拯救自己與家人免於戰爭禍害。」外界擔心，烏克蘭危機是否可能升級為美俄軍事衝突，他對此表示，「我們將盡其所能保護我們的軍隊與波蘭夥伴」，避免這種情況發生。

波蘭國防部長布拉什恰克（Mariusz Blaszczak）在旁表示，他們正在準備應對最糟情況，「我們準備協助所有被迫離開烏克蘭的人。身為在二戰期間有過糟糕且嚴峻經驗的國家，我們了解什麼是支持，當然也準備支援所有因侵略行為而受苦的人們。」

▲美國估計，俄軍已在烏克蘭邊境集結19萬兵力。圖為俄軍車輛等待運上飛機。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯已在烏克蘭邊境集結19萬兵力，美軍19日調度陸軍第二騎兵團的1000名駐德士兵前往羅馬尼亞，額外派遣空軍十幾架戰鬥機前往東歐，加強空中防禦，並且向8500名境內美軍下達「高度戒備」指令，準備隨時前往東歐。五角大廈官員透露，拜登政府可能還會派遣更多軍隊，支援東歐的北約盟友。

儘管如此，五角大廈發言人柯比（John Kirby）強調，雖然部分軍隊可能在波蘭東部、靠近烏克蘭邊境的地區活動，但有一件事非常明確，美軍「沒有意圖、計畫或批准將這些部隊派往烏克蘭。他們被送往波蘭，也會待在波蘭。」

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