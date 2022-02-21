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高中生衣服沒紮好！被罰假日到校抄千字心經　他怒：學校憑什麼

台中1名私校生因服裝儀容違規，遭到罰寫千字心經。（示意圖／翻攝自xFrame）

▲台中1名私校生因服裝儀容違規，遭到罰寫千字心經。（示意圖／翻攝自xFrame）

圖文／CTWANT

這是正常處罰還是不符時代的教育方式？台中1名私立高中生因服裝儀容不符學校規定，被要求在周日到校進行4小時的罰寫、靜坐和校園服務等「再教育」，令當事人大表不滿，認為學校「憑什麼」要他進行如此不合理的處罰？文章曝光後引爆網友兩極回應，有網友認為學校的思維仍停留在戒嚴時代，但也有人覺得連服儀都不能自理的原Po，根本沒資格抱怨學校的處罰方式。

原Po在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己因為「學號沒繡、衣服沒紮好、褲子穿錯」遭到學校處罰，但處罰內容卻是要他「禮拜日回學校4小時，進行罰寫1千字、靜坐、掃街服務和課程預習及心得寫作」，讓原Po痛批「要罰寫1千字、還要吹風靜坐、還要當學校的免費勞工打掃，你們說合理嗎？」並曬出校方提供的公共服務通知單，希望網友們評評理。

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原Po對校方的處罰方式非常不滿。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

▲原Po對校方的處罰方式非常不滿。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

文章發出後引發網友熱烈討論，一派網友認為「私校不意外」、「以為抄心經就能教出好學生」、「難怪許多法官看到犯人抄心經都會輕判」，甚至覺得這些服儀規定太過迂腐。另一派網友則指出，通知單上寫明「累計3點違規開罰」，覺得原Po根本不把規定當一回事，「連基本的服儀都不能自理，怎好意思問學校憑什麼」，直批原Po完全不知道自己錯在哪裡。

但另有網友指出，應該要先檢討服儀規定是否必要？如果穿得乾乾淨淨、整整齊齊才是好學生，那絕大部分美國高中生都是「歹囡仔」了，再來就是處罰內容是否能讓學生知錯能改？錯誤的懲罰方式只會累積學生的不滿，對當事人的教育沒有任何幫助，表示「不是不能處罰，而是處罰內容是否真的有實質幫助」？

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