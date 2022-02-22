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急凍寒流發威！台東啟動低溫關懷　饒慶鈴偕市長夜訪遊民送暖

▲▼台東縣府啓動低温關懷機制，縣長饒慶鈴與市長張國洲夜訪遊民並贈送保暖物品。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣府啓動低温關懷機制，縣長饒慶鈴（中）與市長張國洲（右）夜訪遊民並贈送保暖物品。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年首波強烈冷氣團報到，中央氣象局持續發佈低溫特報，台東縣政府啟動遊民與街友低溫關懷機制，20日縣長饒慶鈴及市長張國洲聯袂夜訪，並提供保暖衣物及食品，即時表達政府關懷弱勢族群之意，饒慶鈴也呼籲注意家中長輩及自身禦寒保暖措施。

▲▼台東縣府啓動低温關懷機制，縣長饒慶鈴與市長張國洲夜訪遊民並贈送保暖物品。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴與張國洲市長一行人，由社會處副處長高忠雲及社會處同仁、市公所同仁等人陪同，前往鯉魚山與社會處附近等處關懷遊民與街友，饒慶鈴表示，縣府提供遊民街友的照顧很多元，為了協助他們，特別開闢一處農地讓遊民耕作，並提供沐浴車服務，讓遊民可以好好洗個熱水澡，注重清潔衛生，希望讓他們能自給自足並提升信心。饒慶鈴也不忘溫馨提醒縣民朋友，家中有獨居長輩及弱勢家戶要特別注意保暖，有物資需求可找實（食）物銀行協助，也可就近請村里長或公所幫忙，新冠疫情未歇又逢寒流，請大家務必做好禦寒保暖措施，照顧好自己的健康。

▲▼台東縣府啓動低温關懷機制，縣長饒慶鈴與市長張國洲夜訪遊民並贈送保暖物品。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣目前遊民列冊輔導56人（安置37人，街頭輔導19人）、就業輔導2人（安心上工），自110年5月起每周五下午由民熱水沐浴車及理髮迄今，出車31次，服務共計281人次，男性計225人次，女性計56人次，並提供生活救助、醫療協助、安置、租屋補助、轉介就業。

▲▼台東縣府啓動低温關懷機制，縣長饒慶鈴與市長張國洲夜訪遊民並贈送保暖物品。（圖／台東縣政府提供，下同）

社會處副處長高忠雲指出，縣府近年除對縣內列冊關懷的遊民給予安置救助服務，並持續推出整合創新計畫協助弱勢族群，例如輕農園方案、實物銀行代賑工、等措施，也與人安基金會平安站提供街友短期安置、寒冬庇護及供餐服務，也透過與衛生局、警察局及社福網絡加強聯繫及轉介機制，希望整合照顧的力量讓街友及弱勢族群早日重返健康過正常生活。

因應氣侯日夜溫差變化大，台東縣府已於17日啟動遊民低溫關懷系列活動，並加強走動式關懷服務，對於弱勢民眾縣府會極力協助提供救助。社會處呼籲社會大眾能對遊民有更多的包容、關懷與鼓勵，特別在寒冬時期，能給在街頭流浪的遊民街友多一些溫暖，倘若發現路倒或急需關懷的民眾，都可以聯繫社會處協助。
 

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