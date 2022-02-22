10多年前受騙！這次變駐伊美國女軍官　純情男險被騙150萬元

▲▼7旬男子開心交上美國女軍官，差點被詐騙150萬元，警方向通報的女行員致謝。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區1名74歲蔡姓男子日前往中山路1家銀行，要匯款150萬元給遠在中東支援伊拉克戰爭的美國女軍官，陳姓女行員一聽直覺有異，警方獲報趕抵現場加入勸說，員警向蔡男表示「相信我，這是詐騙手法」，蔡男這才恍然大悟，除了不斷道謝之外，還說如果10多年前有行員主動關懷詢問，他就不會被騙了；至於蔡男當年為何被騙及金額，他並未明說。

蔡男日前於網路上認識1名自稱美國女軍官，目前正在中東支援伊拉克戰爭，女軍官要寄1件跨國包裹給蔡男，但是遭土耳其海關查扣，必須要有150萬元的匯款證書費才能放行，雖然詐騙老招，但身陷愛情漩渦中的蔡男不疑有詐，馬上到沙鹿區中山路一家銀行準備匯款，陳姓女行員審核時得知匯款原因，直覺有異，趕緊通報警方。

清水警分局沙鹿所員警陳彥融到場得知後，當面向蔡男表示「相信我，這是詐騙集團手法」，經耐心解釋網路交友詐騙手法後，蔡男這才驚覺遭詐騙，離開前還特地走到櫃檯前向行員道謝，還說，「如果早在10多年前，櫃檯有這種詢問程序，我就不會被騙一次」，蔡男也感謝警方即時到場阻止匯款。

清水警分局分局長游永中得知後，2月21日前往銀行表揚陳姓女行員機警，成功保住民眾辛苦的血汗錢，他也呼籲詐騙手法除了不斷推陳出新外，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙專線查證或到鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。