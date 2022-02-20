想買一整桶！1張紅通通「烤肉串照」飆回憶殺　網跪求：哪還有

▲這一桶「不是烤肉的烤肉串」勾起無數人回憶。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

這一桶「烤肉串」，讓不少人跪求哪裡買！有網友日前在臉書《●【爆廢公社】●》貼出一張照片，文中笑說「吃過這個的人生應該都過一半了吧！」結果貼文一出，底下就有網友驚呼，「好懷念哦！想知道哪裡可以買到」、「這個整桶哪裡買得到啊」、「現在還是愛吃，有看到一定買。」

這位網友貼出照片，只見畫面上是一個塑膠桶，裡面裝著一支支透明黃色的塑膠叉子，每一支都串了3個灑滿白芝麻的紅色肉片，一串串疊滿整個桶子。塑膠桶上則寫著「烤肉串」，不過，這並不是真的烤肉串，而是很多人心目中的經典零食。

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據悉，這種點心是用魚漿做成的，有些類似的商品還包括蜜汁叉燒、鐵板燒、大豬公等等。不過因為還含有防腐劑、食用色素等成分，許多家長都不太希望孩子常吃。

▲許多人小時候都曾饞過這一味。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

照片一出，秒勾起無數人的回憶，「那個叉子可以把它折斷，收集上面的卡通圖案」、「這個太甜了，比較喜歡吃粉紅色、乾的豬肉片」、「嘴饞會吃不停」、「這個好喜歡吃，從一串2元、3串5元開始吃」、「好吃，不過買了被發現都會被罵」、「如果在夾上蘋果麵包的話更正點」、「以前都是直接抽，就是要手拿，最後舔手指」、「甜鹹的很搭，有的還有辣，我也喜歡這種有醬汁的」、「長大後才知道滿滿的色素，還是繼續愛吃。」

還有不少網友跪求哪裡買，「在哪邊還有呀」、「這個整桶哪裡買得到啊？」就有人表示，「現在很多古早味零食還有賣好嗎」、「超好吃的，鄉下雜貨店還有賣」、「雜貨店、超市、大賣場、都有」，還有人直呼，「以前希望可以買整桶，現在有錢買整桶卻不敢吃了。」

有趣的是，超多網友紛紛抗議，「放屁，我女兒也吃過，現在4歲」、「你才過一半，你全家都過一半啦」、「同學～我吃過這個，但我剛滿18耶」、「人生過一半或是已經登出的，吃的是竹籤」、「我吃過，但人生還沒過半」、「亂講，我今年才28歲」、「不是說人生70才開始ㄇ？我還早呢！」