　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想買一整桶！1張紅通通「烤肉串照」飆回憶殺　網跪求：哪還有

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲這一桶「不是烤肉的烤肉串」勾起無數人回憶。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

這一桶「烤肉串」，讓不少人跪求哪裡買！有網友日前在臉書《●【爆廢公社】●》貼出一張照片，文中笑說「吃過這個的人生應該都過一半了吧！」結果貼文一出，底下就有網友驚呼，「好懷念哦！想知道哪裡可以買到」、「這個整桶哪裡買得到啊」、「現在還是愛吃，有看到一定買。」

這位網友貼出照片，只見畫面上是一個塑膠桶，裡面裝著一支支透明黃色的塑膠叉子，每一支都串了3個灑滿白芝麻的紅色肉片，一串串疊滿整個桶子。塑膠桶上則寫著「烤肉串」，不過，這並不是真的烤肉串，而是很多人心目中的經典零食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，這種點心是用魚漿做成的，有些類似的商品還包括蜜汁叉燒、鐵板燒、大豬公等等。不過因為還含有防腐劑、食用色素等成分，許多家長都不太希望孩子常吃。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲許多人小時候都曾饞過這一味。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

照片一出，秒勾起無數人的回憶，「那個叉子可以把它折斷，收集上面的卡通圖案」、「這個太甜了，比較喜歡吃粉紅色、乾的豬肉片」、「嘴饞會吃不停」、「這個好喜歡吃，從一串2元、3串5元開始吃」、「好吃，不過買了被發現都會被罵」、「如果在夾上蘋果麵包的話更正點」、「以前都是直接抽，就是要手拿，最後舔手指」、「甜鹹的很搭，有的還有辣，我也喜歡這種有醬汁的」、「長大後才知道滿滿的色素，還是繼續愛吃。」

還有不少網友跪求哪裡買，「在哪邊還有呀」、「這個整桶哪裡買得到啊？」就有人表示，「現在很多古早味零食還有賣好嗎」、「超好吃的，鄉下雜貨店還有賣」、「雜貨店、超市、大賣場、都有」，還有人直呼，「以前希望可以買整桶，現在有錢買整桶卻不敢吃了。」

有趣的是，超多網友紛紛抗議，「放屁，我女兒也吃過，現在4歲」、「你才過一半，你全家都過一半啦」、「同學～我吃過這個，但我剛滿18耶」、「人生過一半或是已經登出的，吃的是竹籤」、「我吃過，但人生還沒過半」、「亂講，我今年才28歲」、「不是說人生70才開始ㄇ？我還早呢！」

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
賴慧如寒流拍攝突暈倒！　現場驚險照曝光
王力宏才爆離婚成功　Yumi悄「三度改名」最新動向曝
25歲男激戰女友好幾回　包皮腫2倍變色「差點剁掉」
嗆「跪著滑會拿金牌」　黃郁婷回完關粉專...波特王又開酸
求婚照被提前曝光！　KID「語帶怒氣」傻眼回應
挑戰冷門飲品！　他連喝6家驚豔「被店員騙了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

府院要調查處分黃郁婷！　教長說重話：選手不應有損國家榮譽爭議

怨婆婆偏心「百萬收入都給小姑」：我只能靠娘家！人妻討拍反被嗆

暖暖包不是握手上！醫學博士認證「4部位」熱度升級　不怕全台急凍

成大永續海洋發展 　世界鯨魚日南瀛海洋保育教育中心揭牌

韓式泡麵哪款最神？　網激推「3天王」：加高麗菜絕配

婆婆搶帶娃！人妻下班見「餓哭、便便乾了」一問氣炸：去賭博

台南新增確診個案足跡完成清消　衛生局籲相同足跡領快篩

挑戰冷門飲品！他連喝6家驚豔「被店員騙了」　網喊必點：我超愛

馬祖今晨僅2.7度！山區與平地「降下冰霰」　遊客頂寒風嗨拍照

太平山霧淞上樹　翠峰林道雪國美景令遊客驚喜

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

金宇彬.李光洙.林周煥組「BBS」要贏BTS？　《社長2》高帥工讀生...居民問：你哪位？

府院要調查處分黃郁婷！　教長說重話：選手不應有損國家榮譽爭議

怨婆婆偏心「百萬收入都給小姑」：我只能靠娘家！人妻討拍反被嗆

暖暖包不是握手上！醫學博士認證「4部位」熱度升級　不怕全台急凍

成大永續海洋發展 　世界鯨魚日南瀛海洋保育教育中心揭牌

韓式泡麵哪款最神？　網激推「3天王」：加高麗菜絕配

婆婆搶帶娃！人妻下班見「餓哭、便便乾了」一問氣炸：去賭博

台南新增確診個案足跡完成清消　衛生局籲相同足跡領快篩

挑戰冷門飲品！他連喝6家驚豔「被店員騙了」　網喊必點：我超愛

馬祖今晨僅2.7度！山區與平地「降下冰霰」　遊客頂寒風嗨拍照

太平山霧淞上樹　翠峰林道雪國美景令遊客驚喜

7歲童遭母「封口鼻」虐死！警上門才知：其他兄弟姊妹早死光

借不到錢竟朝友人賓士潑紅漆　損友竟是前時報鷹球員

李陣郁「端活」名字6種解釋！《不可殺》糾結600年的淒美結局

太暖心了！冬奧吉祥物摔倒　羽生結弦衝上去攙扶

府院要調查處分黃郁婷！　教長說重話：選手不應有損國家榮譽爭議

賴慧如忍寒流拍攝突暈倒！　「氣喘發作」現場驚險照曝光

男1天只吃1餐胖到130kg住院　醫無奈：他那餐是「10個人的份量」

不讓孩子熬夜！虎爸裝干擾器「害全村斷網」　政府找上門要坐牢了

米蘭達新隊友最速162　零下7度也堅持牛棚練投

目標不只打敗泰迪　餅總喊話：還要打敗德保拉

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

竹北遠百茶飲店「一杯385元」　新竹人：被當盤子

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

好市多結帳「超賺玄機」現省百元！　店員認了

今晨6.2℃！低溫、豪雨、強風齊發　凍全台再下4天

買好市多草莓嫌不甜　退貨見「店員1舉動」他秒反悔

醫喊「那位爸爸請報平安」　他現身了

一圖看懂氣溫「暴跌」　苗栗苑裡體感探-1度　

低溫10度他喊不冷　網曝「1關鍵」才崩潰

即／台南20多歲女確診！7處足跡曝

快訊／寒流「最低溫時間」曝光　7縣市豪大雨

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

檢疫所翻飯菜！陳時中「毒品說」炸鍋了

更多熱門

相關新聞

愛貓噎到　飼主還原驚險救援過程

愛貓噎到　飼主還原驚險救援過程

突發狀況發生保持冷靜是關鍵。一名飼主分享自身經驗，前幾天家裡賓士貓「姆姆」吃完零食，間格約1分鐘呼吸發出異音似乎是噎到了，但愛貓個性膽小又容易緊張，要抱牠檢查時，很快地躲進外出籠。飼主察覺到異狀，馬上用玩具引誘姆姆靠近，抱起貓咪實施「哈姆立克法」，才成功將異物排除，事後她也將貓咪噎到的應變處理分享出來，希望提醒其他飼主要時刻注意寵物的異狀。

虛偽交易拿不到回饋金提告　吳宗憲PGTalk獲不起訴

虛偽交易拿不到回饋金提告　吳宗憲PGTalk獲不起訴

「晚餐鹹湯圓」小五兒拒吃！媽1行為網掀戰

「晚餐鹹湯圓」小五兒拒吃！媽1行為網掀戰

整箱鴨氣管搬回家　鄰居汪天天串門

整箱鴨氣管搬回家　鄰居汪天天串門

小二兒絕美字跡像印刷！萬人朝聖全認輸

小二兒絕美字跡像印刷！萬人朝聖全認輸

關鍵字：

烤肉串零食點心柑仔店雜貨店爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

薔薔爸遭控騷擾JKF女郎　她怒公開「主動應徵」截圖

他「上了好兄弟嬌妻」美夢成真！富商崩潰賣妻

竹北遠百茶飲店「一杯385元」　新竹人：被當盤子

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

摩鐵激戰人妻　綠帽夫半夜崩潰爆哭

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面