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基隆河單車道串連新北瑞芳、汐止　全線10月完工

▲基隆河單車道串連新北瑞芳、汐止 全線10月完工。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆河單車道串連新北，全線10月完工。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

自行車族的好消息！基隆市暖暖過港路往基隆河上游右岸步道串連工程17日開工，全程約1.9公里，其中，基隆河興隆街段有800公尺採懸臂式工法，減少對基隆河百年壺穴的生態衝擊，基隆河畔自行車道串連新北市汐止、瑞芳終於圓夢，預計2022年10月完工。

基隆河畔自行車道目前已經完成汐止舊鐵路隧道口至暖暖過港社區（八堵橋）段，沿基隆河畔一路可以騎自行車往西，到達知名景點台北市士林洲美橋、新北市淡水老街、八里左岸及新店碧潭。

基隆河岸自行車道成功串接新北市將在年底全段完工，第二階段為「八堵橋至暖江橋興隆街右岸步道串連工程」，全程約1.9公里；完工後民眾可以從暖暖騎自行車，沿基隆河畔往新北市瑞芳區，串連基隆河瑞芳、暖暖、七堵和汐止河岸空間。

工務處表示，過港路至暖江橋興隆街右岸步道串連工程，在防汛安全前提下將斷點串連，著重形塑高舒適性的休憩空間，藉由路線調整、植栽配置和設施改良等設計，改善步行與自行車騎乘感受。

基隆河右岸八堵橋至暖江橋興隆街自行車步道串連，總工程經費8500萬元，2月17日開工，市府工務處河川水利科長洪延良說，目前進行現場測量放樣，預計2022年10月完工；其中，基隆河興隆街段有800公尺採懸臂式工法，減少對基隆河百年壺穴的生態衝擊。

工務處特別提醒，由於工程施工期間將封閉部分車道施工，請於施工期間行經該路段時注意相關提醒標誌，並遵循現場交通管制；務必降低速度提早改道，以維行安。為了迎接未來更好的水岸通行環境，特別提醒民眾行路安全，更感謝市民朋友們包涵因施工造成的不便。

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