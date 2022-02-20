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原民藝術家優席夫探訪阿拉寶灣　盼帶動共好文化觀光路徑

▲原民藝術家優席夫探訪阿拉寶灣 盼帶動共好文化觀光路徑。（圖／基隆市政府提供）

▲原民藝術家優席夫探訪阿拉寶灣，盼帶動共好文化觀光路徑。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為整合阿拉寶灣聚落潛力資源，發展和平島文化體驗路徑，基隆市政府推動「大航海文化路徑再現規劃設計及教育推廣計畫」，近日邀請國際藝術家優席夫（Yosifu）探訪和平島文化聚落，以自身阿美族藝術創作及部落地方創生的成功經驗，搭起阿拉寶灣文化路徑再生的橋樑，凝聚部落的情感及力量，共同打造屬於基隆阿美族的「美」式亮點。

觀銷處長曾姿雯指出，尊重及體現在地文化特色對基隆觀光發展相當重要，市府推動和平島東側文化觀光，從部落生活及歷史文化開始出發，邀請到同為阿美族的國際藝術家優席夫走訪聚落，與阿美族族人一起歡聚分享阿拉寶灣阿美族文化的特色及美好，有助凝聚在地文化觀光發展的共識及力量。

▲原民藝術家優席夫探訪阿拉寶灣 盼帶動共好文化觀光路徑。（圖／基隆市政府提供）

曾姿雯表示，林右昌市長去年走訪阿拉寶灣，盼能發展和平島東側，營造具有在地文化特色、部落廚房美食及阿拉寶灣限量遊程的新亮點。市府爭取到文化部經費，逐步重現在地文化特色，營造對居民及遊客都友善的文化觀光路徑。

優席夫表示，來到阿拉寶灣阿美族聚落，感受就是「美」，讓藝術家有創作靈感的美。從國際藝術的角度來看，和平島東側阿拉寶灣是非常具有發展潛力的美麗路徑，區位臨近都市及台灣海洋文化，絕對可以發展成國際知名的「美」式聚落，這個美，是指基隆阿美族的美，也是讓族人、旅客「共好」的美。

▲原民藝術家優席夫探訪阿拉寶灣 盼帶動共好文化觀光路徑。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆阿拉寶灣。

優席夫說，自己流著阿美族的血液，自己將阿美族的文化，透過繪畫推向國際的過程十分辛苦，但因為阿美族人樂於分享，於是將藝術創作導入台灣部落的地方創生，成功營造屬於在地特色的創生聚落，提升族人的生活經濟及文化認同，基隆和平島也將成為兼具國際藝術、在地文化及地方創生的文化觀光路徑。

經藝術家優席夫在共創工作坊的討論，部落可在優席夫與在地民眾共同創作下，打造馬賽克藝術牆及重塑阿美族部落特有的瞭望台或傳統家屋建築，將原民聚會所及部落生活路徑營造成人文博物館，然後導入阿拉寶灣海洋原民音樂祭、部落廚房美食節、頂級限量阿拉寶灣聽海遊程及阿美族式咖啡、餐廳及特色伴手禮；並整理龍目井入口區域、原民聚會所、阿拉寶灣，甚至是東砲台間的環境，也向文化部爭取經費跨域合作，逐步營造阿拉寶灣文化觀光路徑。

▲原民藝術家優席夫探訪阿拉寶灣 盼帶動共好文化觀光路徑。（圖／基隆市政府提供）

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