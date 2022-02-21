台鐵拚轉型獨資國營公司　短期債務擬以2方式承接

▲交通部長王國材今天赴潮州基地與員工座談。（圖／記者許維寧攝）



記者許維寧／台北報導

台鐵近年來幾起重大事故，讓各界檢討需朝公司化邁進，並預計於2024年成立台鐵公司。交通部今年陸續辦理台鐵員工座談，今天部長王國材赴潮州基地參與最後一場座談會，王國材表示，將保障同仁權益不受損、並落實薪資合理化，短期債務預計由政府或以基金方式承接。台鐵局長杜微則說，台鐵未來不會走向民營化，預計成為獨資經營的國營事業。

交通部長王國材與路政司司長林福山、臺鐵局局長杜微以及南區協調中心主任柳燦煌等人陪同，至屏東潮州地區與台鐵運工機電員工座談。

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日前幾場座談台鐵員工詢問公司化後是否繼續保留公務員身分，或成為從業人員？杜微於簡報時指出，目前會選擇比較有利的方案，相信員工的想法及決擇也是同他一般。杜微也表示，台鐵未來不會走向民營化，是獨資經營的國營公司。

座談會中，台鐵員工除關心薪資、福利及工作權益，也關切安全改革議題。王國材說，一定會站在和員工相同立場，全力保證每位同仁權益不受損，並且會落實薪資合理化。另有員工表達政府要加強安全改革再談組織改革，王國材則回應，安全改革和台鐵公司化都非常重要，兩項工作現在都刻不容緩執行，但是公司化和安全改革、營運彈性有高度相關，藉由公司化使組織更富有彈性，提升組織效率及效能，可以加速及確保安全改革更能落實。

至於台鐵債務部分，王國材也承認，會積極向行政院爭取，目前行政院就執行政府政策及公益性負擔等，每年約補貼57億予台鐵，後續短期債務也將由政府負擔與基金承接方式辦理。

王國材指出，政府從92年啟動公司化改制作業，包括中華郵政公司、桃園機場公司與港務公司均是參考前例；日本、韓國鐵路也有類似的變革，當組織改革後，公司有更大的自主權與決策權利，更有助於提升營運效率、彈性經營模式，及活化資產開發。台鐵公司化是必然過程，途中遇到的困難將和員工一起努力克服。