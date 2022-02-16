台鐵「鳳鳴臨時站」提前6年通車　最快2024年底啟用

▲台鐵鳳鳴臨時站工程預計可於2024年通車起用。（圖／鐵道局提供）



記者許維寧／台北報導

交通部長王國材今（2/16）赴新北市鶯歌區視察台鐵增設鳳鳴臨時站工程預計2024年11月完工後通車啟用，較原先配合桃園段地下化工程原預計於2030年7月通車，提早約6年。

台鐵鳳鳴站本納入「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」辦理，本預計至2030年7月通車，但2019年10月行政院核定「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫」，總經費為6.1億元，預定於2024年11月完工後通車啟用，與原規劃的鳳鳴站相比，臨時站將近提早6年通車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部鐵道局指出，鳳鳴臨時站採簡易站型式規劃，月台形式為兩岸壁式月台，CH01標鳳鳴臨時站工程經費約4.15億元，於2020年11月15日正式開工，至2022年2月10日施工進度為29.06%、超前1.02%，月台側擋土排樁均已完成。

鐵道局也說，目前主要施作掛網噴凝土保護及鳳鳴陸橋北側永和街邊坡排樁帽樑工程，由於工程多為臨軌作業，且鳳鳴陸橋北側邊坡開挖工程更屬高風險工作；為避免工程施工影響鐵路營運安全，交通部長王國材也要求各工程單位務必落實施工安全防護標準作業流程。

王國材視察鳳鳴臨時站工程，強調臨軌作業絕不能有絲毫疏忽，現場監造及施工人員更應提升風險辨識及預防的專業能力，尤其既有各項臨軌作業施工安全規定務必要落實，勉勵施工團隊執行高風險工程辛苦努力之餘，也期許鳳鳴臨時站能如期如質完工通車。

台鐵增設鳳鳴臨時站建設計畫即將邁入施工高峰期，鐵道局嚴格要求廠商落實工安以確保台鐵營運安全，目前相關計畫期程均如期推動，朝2024年底臨時站營運通車目標努力。

▲交通部視察台鐵鳳鳴臨時站工程。（圖／鐵道局提供）

