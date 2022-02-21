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桃園機場群聚感染事件　鄭文燦：3條主要傳播鏈25日監測期滿

▲桃園機場群聚感染事件，3條主要傳播鏈25日監測期滿

▲市長鄭文燦表示，桃園機場群聚感染事件的3條主要傳播鏈25日監測期滿。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦21日於市府防疫專案會議時表示，1月開始的桃園機場群聚感染事件，在桃園共產生3條主要傳播鏈，監測期將於2月25日期滿，2月底將再進行評估，確保社區安全。針對航警確診事件，鄭市長說，市府均已完成匡列居隔，居隔期間雖有同住家人確診，但社區並無風險。

而面對Omicron傳播速度快的特性，市府以快速、正確、有效的匡列居隔策略，不僅有效建立起社區防火牆，也確保社區安全，市府將持續努力，並以疫情收斂、清零為重要目標。

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鄭市長談及，考量桃園機場風險與桃園社區風險相互連動，因此桃園疫情雖逐步收斂，社區健康監測仍將持續進行，除加強各醫療院所針對疑似個案的採檢工作外，市府仍保留桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站。截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1,181人，昨（20）日單日累計採檢87人。

鄭市長表示，由於Omicron病毒傳播速度相當快，為避免擴大傳播鏈，確保社區防疫安全，市府採取大範圍匡列居隔的方式，因此匡列居隔者較多，統計自去（2021）年12月14至今（2022）年2月17日止，至防疫旅館執行居家隔離者共490人、在家隔離共6,632人，而至集中檢疫所共4,106人。

鄭市長另指出，市府自1月份開始，即針對匡列居隔需入住防疫旅館者，安排特約平價防疫旅館供居隔者入住，並以公費支應旅館每日約2,000元的房費，每人入住約補助1＋14天共3萬元。市府以擴大匡列策略，最後也證明能防堵Omicron的快速傳播。

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桃機群聚感染傳播鏈監測期滿

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