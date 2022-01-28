桃園、雙北、宜蘭確診「6條感染源不明」！本土10條傳播鏈狂燒

▲高雄疫情擴大，旗津廣設篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情連環爆，出現多起不明感染源的個案，除桃機-遠雄自貿區、高雄港兩個主要群聚外，雙北的圓山廚師-房仲相關案、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，分別感染不同的Omicron，疫情延燒不止，而目前國內已有10條獨立的傳播鏈正在進行，其中還有6條感染源仍待釐清。

指揮中心公佈基因定序，發現雙北的圓山廚師-房仲相關案、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，分別感染不同的Omicron，基因比對和桃機、高雄續列也不同，將繼續和境外移入序列比對。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內有10條Omicron獨立傳播鏈，包含2條最大宗的桃機-遠雄自貿區、高雄港，而三家醫院分別屬於不同3條，包含亞東、北市聯醫中興院區、仁愛院區護理師，另機場防疫計程車司機各有2條、機場防疫人員1條，宜蘭、雙北則分別2條不同傳播鏈。

不明感染源案例越來越多，指揮官陳時中表示，現在很難判斷風險有多高，但有6條傳染鏈感染源頭不清楚，分別為桃園3條傳播鏈、台北房仲、宜蘭礁溪、亞東醫院，是目前需要積極追查釐清的，以事實資料證實，無法證實的時候則需要觀察。

▼「案18155高雄港相關確診」個案關聯。（圖／指揮中心提供）