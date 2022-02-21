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台南新增歸仁區國小男童確診　確診個案足跡重疊者請進行篩檢

▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市21日新增1名COVID-19本土案例20164，為歸仁區未滿10歲男性，市長黃偉哲指出，案20164因高雄案19732確診，於2月14日被匡列為居家隔離，當天採檢為陰性，19日時出現發燒及流鼻水等症狀，再次安排採檢後確診。

▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲也公布確診個案19862及20101之足跡，為讓預防做得更周全，黃偉哲呼籲足跡重疊者於2月21日、22日下午5時至7時間，前往歸仁區看西里活動中心進行篩檢。

▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，20164是台南歸仁家族10人中的第4例確診者，由於是於居家隔離時轉陽，期間沒有在外的足跡。黃偉哲特別呼籲市民朋友，在這疫情非常時期一定要保持警覺，在這個非常時期跟外地的人接觸，或是說跟不是特別熟的人接觸有風險，因這一次來的是1個有業務關係的，那不要讓所有的家人，尤其是年幼還沒有打疫苗的孩子跟這些外人相處，黃偉哲認為沒有一個爸爸媽媽希望孩子得病的、被傳染確診的，但是因為不小心，讓孩子跟他們接觸，結果造成了嚴重的後果，所以他提醒民眾注意自身與周圍朋友的健康狀況，勿讓家人曝露在危險的環境中。

▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局說明，21日新增之COVID-19本土個案20164，為高雄市個案19732的接觸者、南市個案19862、19949、20101的同住家人。個案CT值18，因2月12日接觸高雄市個案19732，14日被匡列為居家隔離者，採檢結果陰性；17日出現流鼻水症狀、採檢陰性；19日晚間出現發燒、流鼻水症狀，再次安排採檢後，於20日陽性確診。

▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案20164 於2月12日接觸高雄市個案19732之後，14日上午由家人接送至學校，同日因案19732確診，案20164接獲居家隔離通知後隨即返家。案20164於台南市匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師1位、同學12位、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。

▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲最後再次呼籲，對於疫情變化應保持警覺，並儘速接種COVID-19疫苗追加劑、落實個人防疫作為，符合接種資格者，可以透過「台南打疫苗系統(台南COVID-19疫苗接種預約系統)」查詢預約場次及接種1、2劑或追加劑： https://health-reservation.tainan.gov.tw

▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市21日新增1名歸仁區未滿10歲男童，匡列25位相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師、同學、陪同居家隔離家長12位，目前報告皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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