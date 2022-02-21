英國女王和小賈斯汀同天確診　她死亡風險「高出340倍」

▲英國女王確診新冠的死亡風險，比小賈斯汀要高出340倍。（左圖／路透；右圖／翻攝自推特@justinbieber）

記者張寧倢／編譯

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）20日被證實確診新冠肺炎，而國際巨星小賈斯汀（Justin Bieber）也因確診而被迫推遲巡迴演唱會日程。根據美國《富比士》報導，高齡95歲的英國女王感染新冠病毒的致死率，比27歲的歌手小賈斯汀高出大約340倍。

《富比士》引述BBC報導，英國女王在2021年1月接種第一劑新冠疫苗，其後估計也持續接種了第二劑與加強劑疫苗，然而，她73歲的長子查爾斯王子10日傳出新冠篩檢呈陽性反應，且確診前曾與女王接觸。幾天後，英國女王於20日被證實確診新冠肺炎，加拿大歌手小賈斯汀也在同天宣布確診。

▲外界估計，英國女王已接種3劑疫苗。（圖／路透）

根據美國疾控中心（CDC）數據，85歲以上長者因新冠相關併發症而導致死亡的機率，大約是18歲到29歲族群的340倍。《英國醫學雜誌》（British Medical Journal）的新冠風險評估工具QCovid顯示，已接種疫苗的95歲女性染疫後的死亡風險約為1.8％，而已接種的27歲男性則僅0.004％，意即英國女王確診後的死亡風險，大約比小賈斯汀高出450倍。

另外，QCovid評估數據也顯示，95歲男性的染疫死亡風險約是同齡女性的2倍，機率從1.8％上升至3.6％。BBC報導指出，英國女王被證實確診後，仍向在北京冬奧奪牌的英國女子、男子冰壺代表隊發出賀電，似乎是在向外界強調，女王確診後生活「一切正常」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》