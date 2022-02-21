　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國女王和小賈斯汀同天確診　她死亡風險「高出340倍」

▲▼英國女王確診新冠肺炎後的死亡風險，比小賈斯汀要高出340倍。（左圖／路透；右圖／翻攝自推特@justinbieber）

▲英國女王確診新冠的死亡風險，比小賈斯汀要高出340倍。（左圖／路透；右圖／翻攝自推特@justinbieber）

記者張寧倢／編譯

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）20日被證實確診新冠肺炎，而國際巨星小賈斯汀（Justin Bieber）也因確診而被迫推遲巡迴演唱會日程。根據美國《富比士》報導，高齡95歲的英國女王感染新冠病毒的致死率，比27歲的歌手小賈斯汀高出大約340倍。

《富比士》引述BBC報導，英國女王在2021年1月接種第一劑新冠疫苗，其後估計也持續接種了第二劑與加強劑疫苗，然而，她73歲的長子查爾斯王子10日傳出新冠篩檢呈陽性反應，且確診前曾與女王接觸。幾天後，英國女王於20日被證實確診新冠肺炎，加拿大歌手小賈斯汀也在同天宣布確診。

▲外界估計，英國女王已接種3劑疫苗。（圖／路透）

根據美國疾控中心（CDC）數據，85歲以上長者因新冠相關併發症而導致死亡的機率，大約是18歲到29歲族群的340倍。《英國醫學雜誌》（British Medical Journal）的新冠風險評估工具QCovid顯示，已接種疫苗的95歲女性染疫後的死亡風險約為1.8％，而已接種的27歲男性則僅0.004％，意即英國女王確診後的死亡風險，大約比小賈斯汀高出450倍。

另外，QCovid評估數據也顯示，95歲男性的染疫死亡風險約是同齡女性的2倍，機率從1.8％上升至3.6％。BBC報導指出，英國女王被證實確診後，仍向在北京冬奧奪牌的英國女子、男子冰壺代表隊發出賀電，似乎是在向外界強調，女王確診後生活「一切正常」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
快訊／祈錦鈅道歉了！　手寫3點聲明
快訊／板橋民宅驚傳氣爆！　1女燒成焦屍
排隊搶買「限量鞋」爆衝突！　全台271雙完售炒賣價更驚人
超商「4大咖啡飲品」買1送1！　限時7天
陳喬恩男友街頭作畫「引警關切」！　錯愕急call友
《金魚妻》最好自己看！　老公邊看邊問人妻尷尬爆
陰莖凍爆！滑雪王子「-17°C衝刺30公里」痛到崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

英國女王和小賈斯汀同天確診　她死亡風險「高出340倍」

南韓總統候選人安哲秀重啟造勢！靠「新冠篩檢」拉民心　單一化破局

信函內容曝光！俄編列烏克蘭名單　軍事占領後就狙殺或送集中營

20車追撞！北海道暴風雪釀連環車禍　後方100車慘卡高速公路

戴耳機沒聽見「趴下」　9歲女童遭亂槍掃射「後腦中彈」爆頭慘死

自選5注「全簽同組號碼」中頭獎！他花120元抱回1.4億　網瘋朝聖

11歲女童遭10條惡犬啃咬爆血　鄰居救人嚇壞「頭皮被扯下見骨」

普丁霸氣撒錢！烏俄邊境5萬多人「湧入俄羅斯」　每人發1萬救助金

陰莖凍爆！滑雪王子「-17°C衝刺30公里」熱敷痛到崩潰：最糟比賽

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

俄羅斯亞庫次克「極冷」冬天！　生活在零下71度、白天僅3hr

繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

英國女王和小賈斯汀同天確診　她死亡風險「高出340倍」

南韓總統候選人安哲秀重啟造勢！靠「新冠篩檢」拉民心　單一化破局

信函內容曝光！俄編列烏克蘭名單　軍事占領後就狙殺或送集中營

20車追撞！北海道暴風雪釀連環車禍　後方100車慘卡高速公路

戴耳機沒聽見「趴下」　9歲女童遭亂槍掃射「後腦中彈」爆頭慘死

自選5注「全簽同組號碼」中頭獎！他花120元抱回1.4億　網瘋朝聖

11歲女童遭10條惡犬啃咬爆血　鄰居救人嚇壞「頭皮被扯下見骨」

普丁霸氣撒錢！烏俄邊境5萬多人「湧入俄羅斯」　每人發1萬救助金

陰莖凍爆！滑雪王子「-17°C衝刺30公里」熱敷痛到崩潰：最糟比賽

雄獅四代店進駐四大轉運站　千元旅遊金、現場報名享500元折扣

恭喜詹姆斯岡恩訂婚了！　交往7年女星甜曬「無名指超大鑽戒」

LIVE／本土疫情可控「邊境將鬆綁」　陳時中最新說明

打房加緊箍咒　他批「往死裡打」：政策與大環境相互矛盾

全球首發工具機展今日開展　蔡總統、蘇院長首度聯袂出席並觀展

繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦

桃園男開車忽快忽慢... 警攔查「一瓶米酒在身旁」　吹氣後慘了

快訊／祈錦鈅道歉了！手寫信提3聲明：以後我會盡全力避開謝和弦夫婦

限時3天！228連假「第2人1元」玩樂園　這2星座入園也只要350元

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

國際熱門新聞

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

即／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

Omicron入侵腸道　 學者揭6大隱形症狀

快訊／俄恐遭攻擊！　美大使館警告：公民應計畫離開

2歲兒凌晨狂哭！媽查監視器聽到詭異噓聲

烏克蘭人妻士兵出動　嚴寒野地舉槍

少女被陌生男子搭訕　下秒店員竟遞神秘字條

陰莖凍爆！他-17°C衝刺30km痛到崩潰

即／普丁告訴馬克宏：軍演完就撤軍

比6個0還容易被駭！「無腦密碼」第1名曝光

即／95歲英國女王新冠肺炎確診

親戚來玩害死112條錦鯉！　1致命動作害的

美媒：俄軍指揮官已接到命令進攻烏克蘭

蓬佩奧下周訪台！　晉見蔡總統日期曝

更多熱門

相關新聞

女性停經新冠死亡激增2倍！瑞典建議這療法

女性停經新冠死亡激增2倍！瑞典建議這療法

新冠肺炎疫情至今持續2年，隨著新增確診者數隨Omicron病毒擴散而激增，各國政府全面聚焦降低重症、死亡率。不過，瑞典與芬蘭在一項聯合研究中指出，女性荷爾蒙能有效降低新冠死亡率至53%；而若減少女性荷爾蒙分泌，包括女性更年期停經、或是因治療乳癌而降低雌激素分泌者，則新冠死亡率恐怕會增加高達2倍以上。

小賈斯汀證實確診COVID-19！

小賈斯汀證實確診COVID-19！

台南新增確診個案已完成清消

台南新增確診個案已完成清消

兩周內第5例　上海再發現1例來自台灣確診

兩周內第5例　上海再發現1例來自台灣確診

天母SOGO又緊急閉店！清消公告曝光

天母SOGO又緊急閉店！清消公告曝光

關鍵字：

英國女王伊麗莎白伊莉莎白小賈斯汀確診死亡率致死率

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

雨下到何時？最新紫一片預報圖曝　這地區最可憐

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面