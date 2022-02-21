228連假交通量為平日1.5倍　11條國道長、短程替代道路一次看

▲避免連假國道壅塞，高通局建議參考11條長短程替代道路。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

今年228和平紀念日連續假期將於2月26日至2月28日，交通部高公局表示，預計連續假期出遊旅次多，國道將有大量車潮湧現，預估交通量為平日之1.5倍至2倍。對此，高公局也針對國道易壅塞路段，規劃4條長途以及7條地區短途替代道路供民眾參考。

228連續假期將至，高公局先前預估預計，首波連假車潮將於週五（2/25）下午湧現，2月27日連假第二天則預計為國道交通量最大的一天。

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高公局也規劃7條國道長、短途替代道路，國道長途者，如國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國1國3新竹至台南地區雙向及國3中港系統至彰化市區南向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

若要行駛國道短途的民眾，高公局建議尖峰時段仍儘量避免行駛國道，並多利用省、縣道。包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向等7條，替代道路路線可參考1968App或高公局網站。

此外，高公局也建議，連假期間往返宜蘭用路人，於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，可改走台9線或106乙線。國5北向壅塞時，往臺北的用路人可改駛台9線返程或於坪林交流道接回國5，避開壅塞車潮。