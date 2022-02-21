國道3死車禍！3年輕人目的地曝　BMW撞分隔島「剩一半」

記者陳俊宏／綜合報導

國道1號20日凌晨0時許發生3死車禍，其中一名死者父親悲痛表示，只知道兒子要到新竹玩，不了解事發過程。

當時21歲的陳姓男子、23歲的陳姓男子、24歲的王姓男子共乘一輛白色BMW轎車，行經國道1號南下35.5Ｋ、新北泰山平面路段時，疑似因為天雨路滑、視線不良，外加上車速過快，車子失控撞上五楊高架匝道的分隔島。

▲▼BMW自撞分隔島，車身剩一半。（圖／記者游宗樺攝）

當時後方車輛的行車紀錄器，拍到白色BMW高速行駛在國道上，而事隔大約36秒後，BMW就已撞上分隔島，巨大的撞擊力道讓車頭全毀，車身只剩一半，現場滿目瘡痍，滿地都是車體殘骸、碎片，也讓車內1人當場噴飛到路肩，另外2人受困車內。

警消到場後發現，受困於駕駛座上的2人因車體嚴重變形，身軀交疊在車內難以脫困，只能動用破壞器材將人救出，而3人被救出時均已失去生命跡象，雖被緊急送往醫院搶救，仍宣告不治。3人經抽血檢測後，均無酒精反應，因此詳細車禍事故原因仍待調查。

《自由時報》報導，其中一名死者父親悲痛表示，只知道兒子要從新北去新竹玩，不了解事發過程。

▲▼BMW自撞分隔島，車身剩一半。（圖／記者游宗樺攝）



▼BMW自撞分隔島，車身嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）



▲▼ 其他車輛拍到BMW自撞分隔島。（圖／記者陳以昇翻攝）