國道3死車禍！BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」　遺體變形身份難辨

▲泰山轉接道凌晨發生重大車禍，1輛BMW自撞分隔島後車頭炸開，1人噴飛車外，2人卡在車底。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市20日凌晨0時許，一輛BMW行經國道一號南下35.5k平面段時，高速撞上五楊高架泰山轉接道的分隔島，車內1人當場噴飛車外，2人則受困在嚴重變形的車內。警消到場時，發現3人均已失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。由於傷者傷勢嚴重，身份難以識別，警方將進行抽血確認身份，並釐清是否涉及酒駕肇事。

▲警消到場對傷者進行CPR並送醫搶救。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，當時白色BMW轎車車內有3名年紀為20歲、24歲、35歲的男子，行經事發路段疑似天雨路滑加上視線不良，整輛車高速撞上五楊高架匝道的分隔島，強大撞擊力讓BMW車頭全毀，車內1人當場噴飛到路肩，2人則被變形的車體卡住，現場地面滿佈車體與零件碎片，連車頭引擎都掉出車外。

新北市消防局五股分隊小隊長蘇彥豪表示，警消到場發現轎車卡在分隔島上，1人從殘破的車體內噴出，倒臥在平面道路的路肩上，另外有2人被壓在變形的駕駛座上，身體交疊難以脫困，動用破壞器材後約10分鐘將其救出。3人均已失去生命跡象，被緊急分送往林口長庚醫院、桃園敏盛醫院經國院區急救，最後仍因傷重宣告不治。

▲BMW全車嚴重變形受損。（圖／記者游宗樺攝）

警方在現場拍照採證，並派員到醫院了解案情，雖然在車上尋獲3名傷者的證件，但因為3人傷勢過重，身份難以辨別，警方除通知其家屬到院外，也將進行抽血判斷是否涉及酒駕肇事，確切事故原因及肇事責任有待調查釐清。