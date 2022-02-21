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iPhone賣爆！大廠在台灣推高CP值手機「慘輸」　網點出關鍵原因

▲三星S22與iPhone 13規格對比。（圖／記者陳俐穎攝）

▲台灣有不少人會願意花較多的錢購買高階手機。（示意圖／記者陳俐穎攝）

記者黃品臻／綜合報導

眾所皆知，CP值在台灣是個相當受歡迎的詞，用相對較低的價格，買到品質不錯的物品，就會讓人覺得划算，不過有網友針對平價手機提出疑問，不少大廠都曾試著要在台灣推出符合性價比的手機，但最後都無疾而終，好奇是不是CP值手機在台灣注定要失敗。

一名網友在PTT的「MobileComm」版以「CP值手機在台灣是不是註定失敗」為題發文，表示從小米率領紅米大軍殺進台灣市場後，陸續有infocus、zenfone、poco、realme等品牌試圖搶占市場，但最後都紛紛宣告退出，或是不再操作「CP值」這套了。

原PO也指出，「華碩當初信心滿滿的靠著zenfone進入市場，現在也只出中高階機種；鴻海的富可視曾經是對標紅米的存在，結果也只玩了兩三年就放棄了，兩個家大業大的都搞不過陸廠這樣玩」。此外原PO也提到，現在就連realme跟poco也開始跟進不玩了，「是台灣這樣搞CP值手機註定會賠錢嗎？」

▲▼有網友好奇，在台灣主打CP值的平價手機是不是都沒辦法撐下去。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友好奇，在台灣主打CP值的平價手機是不是都沒辦法撐下去。（圖／翻攝自PTT）

文章一出引起討論，網友們紛紛留言表示，「我記得CP值手機利潤本來就低」、「身邊現在都是買一隻好一點可以撐久一點的」、「實際上根本沒什麼人在研究手機的CP值，大多都是很多人拿iphone那我也拿一樣的就好」、「愛買CP的我後來才發現，一流價格，三流體驗，太多規格參數上面沒寫的事情了」。

另外也有網友點出平價手機不那麼受歡迎的關鍵，「不是什麼低價手機就賣的好，而是軟體也要搭配好、符合人性化，不然iPhone為什麼賣那麼好，不是沒有原因，就是他願意花大錢在軟體上」、「現實就是，對一般消費者而言，只有分主流&others，除非你大張旗鼓的打廣告宣傳」。

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