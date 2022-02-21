8成人都錯！電腦螢幕「正確組裝方式」曝　網長知識：原來有這細節

記者曾筠淇／綜合報導

為什麼每次開箱新螢幕，面板總沾滿指紋？一名網友發文表示，其實螢幕有正確取出的SOP，一旦沒有照廠商建議的步驟做，就可能會增加螢幕碰撞的機率。貼文曝光後，底下網友也回應，「原來是這樣裝的喔」、「原來有這細節，謝謝」。

這名網友在PTT的PC_Shopping板上，以「正確的螢幕取出方式」為題發文，提到許多人買新螢幕都很開心，但卻常忽略正確的安裝方式。事實上，各廠牌的說明書都會寫明正確的取出及安裝方式，簡言之就是將螢幕面板朝下、背面安裝孔朝上，組裝支架後，安裝於螢幕背面，最後才是抓著支架取出螢幕。

原PO表示，很多人都是直接從盒子內抓螢幕本體出來，然後看了老半天不知怎麼處理，就隨手往旁邊一擺，等到事後組裝完支架，又抓著螢幕卡上支架；只是如果這麼做，除了增加螢幕碰撞的機率，螢幕也早已沾滿指紋。

▲開箱螢幕有SOP。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

原PO舉了許多YouTuber的例子，10個人有8個人的開箱方式有誤，或許是為了拍攝方便，但買了新螢幕最好還是注意一些。此外，他也特別指出「電腦王阿達」的安裝方式是正確的，大家不妨參考。

貼文底下，吸引不少網友留言回應，「上禮拜才裝了一個螢幕，原來我裝的方式也是錯，難怪覺得一個人好難裝」、「曲面一定要照說明書」、「40吋以上也是阿，原廠都有寫明作業要點」、「任何螢幕都需要注意，不限曲面」、「好險我第一次裝曲面就是這樣裝的」、「本身是做螢幕支架設計的，組裝時請先把最重物（螢幕）擺在穩定平面上，再來安裝支架」、「長知識了」。