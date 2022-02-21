快訊／持槍洗劫丟丟妹叔叔40萬！悍匪拒捕自轟亡　小弟遭聲押

▲李嫌被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

知名直播主丟丟妹叔父，大年初四深夜楊男(48歲)、李男(24歲)蒙面持長短槍進入屋內行搶近40萬元，警方循線追查下，楊嫌在雲林的摩鐵內持槍自轟身亡，李嫌則在龍井租屋處被逮，警方今天宣布全案偵破，並依涉強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將李男移送，至今(21)日晚間6時30分許，遭到檢方聲請羈押。

▲楊嫌在雲林摩鐵內舉槍自轟。（圖／記者唐詠絮翻攝）

楊嫌有毒品、槍砲藥彈多起前科，去年10月間曾因犯下雲林五倍券偽造案，遭到羈押2月，楊嫌剛被關出來，1月又因偷竊機車被中寮派出所逮捕，未料過年期間再使用未懸掛車牌的自小客、持槍蒙面闖入丟丟妹叔叔家中搶劫。

警方收到被搶風聲後，主動深入追查，由刑事警察大隊、保安警察隊與和美分局共組專案小組共同偵辦，而經調閱監視器、相關資料後，警方循線掌握其身分，經過多日埋伏後，於20日掌握楊、李2犯嫌行蹤。

▲作案槍枝、頭套及贓款。（圖／記者唐詠絮攝）

警方依據路口監視器，一路尾隨楊嫌到雲林縣內的某間摩鐵，見時機成熟，以特殊任務警力發動攻堅之際，楊嫌卻車內舉槍朝自己後腦自轟，警方上前查看楊嫌已經倒臥血泊中，隨即將其送往雲林基督教醫院再轉送彰基急救，楊嫌於21日上午8時16分宣告不治。

警方同時在楊嫌車內及住處查獲作案用改造霰彈槍及手槍各1把，霰彈12顆、子彈92顆、蒙面頭套、作案時穿著衣物及及13萬元贓款等證物，今天將李男依涉嫌刑法強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送彰化地檢，晚間6時30分遭到檢方聲請羈押。

▲丟丟妹叔父家被搶。（圖／翻攝自丟丟妹臉書、ETtoday資料圖）

