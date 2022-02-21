15縣市低溫特報續發！台南以北探10度再凍一天　週三前回暖不明顯

▲天氣風險公司表示，寒流低溫谷底已過，今天開始將緩步回升。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

昨天起受到今年冬季首波寒流影響，台南以北低溫均在10度左右，今天（2/21）持續受到寒流影響，但民間氣象單位天氣風險公司表示，寒流「低溫谷底」已過，未來幾天將會逐步回溫，從今天開始每天都會回暖一些，但週三前感受仍不明顯。

氣象局今天持續針對15縣市發布低溫特報，均為橙色燈號，12度以下低溫時間有機會長達24小時，今天到明天清晨，離島金門有持續10度左右或以下低溫，今日基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗至台南及宜蘭有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下低溫。到明天上午前，基北、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、宜蘭縣以及離島金馬仍非常寒冷。

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▲0221低溫特報。（圖／氣象局提供）

天氣風險公司總經理彭啟明表示，這波寒流冷空氣強度夠、持續時間較長，加上水氣配合濕冷感受特別明顯，台北市測站測得最低溫為10.3度，昨日傍晚雖一度下探但並未出現更低溫，今天則有緩步回升的趨勢，只是濕度高、體感溫度變化少，因此整體感受上依舊是非常濕冷，但冷空氣氣溫谷底已過，未來幾天將逐步緩慢回溫。

彭啟明指出，從今天開始每天將緩步回溫一些，至週三（2/23）前回溫不明顯，尤其周三時北方冷空氣略增強，也有鋒面接近，雨勢略多、溫度稍降，北部約13至15度，中南部14至20度，但至少感受不會那麼冷。要顯著回溫有感，可能要到周四、周五到這周末連假期間，北方冷高壓顯著東移出海，整個大環境改變，屆時北部會到16至22度，中南部17至24度，和目前寒冷相比會有春天回溫的感覺。

另外，彭啟明也說，近日接連受到中國南方雲系東移影響，各地持續有雨，仍以中部以北降雨時間較長，目前滯留鋒面正位於廣東福建附近，持續有水氣發展東移，周一到周三台灣各地仍持續有雨勢，不過南部會先緩但仍有短暫陣雨發生。雨勢要實際緩和，需到周四華南雲雨帶顯著減弱，台灣附近水氣減少，東北風也減弱，屆時各地可見陽光的時機將出現，預計會持續到周末及下周一