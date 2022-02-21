最強寒流冷爆！她示範「洗手標準姿勢」　網秒懂：連去廁所都掙扎

▲全台18縣市亮起橙色燈號。（圖／氣象局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

今年最強寒流發威，全台氣溫急速下降，不僅上班族冷到不想上班，對許多人來說，洗澡、上廁所都變成痛苦的事，一名女網友就分享「最近洗手的標準姿勢」，引起廣大共鳴，還有人直言，連水都不想碰了。

氣象局指出，今晨至上午，雙北、桃園、台中、台南等全台16縣市，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；金門縣、連江縣更來到6度低溫，均亮起「橙色燈號（非常寒冷）」。

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就有女網友在「爆廢公社」曬出照片，在梳洗的過程中，只敢用手指碰水，並寫下註解，「今天整天洗手標準姿勢！」對此，大票網友相當有感，崩潰表示「今天真的很想當髒小孩」、「勇者！我都不敢碰，現在脫光光坐在馬桶上，掙扎著到底要不要洗澡」、「各位可以想像，吃完飯後洗全家碗盤的感受，我的手已經不是我的手」、「洗個奶瓶手差點結冰」、「正在上廁所的我也有這種既視感」、「連去廁所都很掙扎」、「我也這樣洗手欸」。

▲女網友只敢洗手指頭。（圖／翻攝自爆廢公社）

同時，不少人則笑說，「還好沒這困擾！洗碗用洗碗機，馬桶有座溫的，廚房熱水很快，可以刷牙、洗手」、「真的冷到一個程度，水摸起來都是溫的」、「默默的切換到熱水」、「家裡沒熱水嗎」。

中央氣象局預報員官欣平表示，今天受寒流和華南雲雨區影響下各地依舊寒冷，但白天開始氣溫相較昨日略有回升趨勢，但幅度非常些微，因此今天台南以北到宜蘭整天仍冷，高溫僅有15至18度，其中高屏、台東約可來到19至20度間。

不過，值得開心的是，官欣平分析，該波寒流影響最冷的時間點已經過去，明天（22日）開始寒流實際減弱，各地氣溫均緩步爬升，明天北部清晨低溫可回升至13至15度，中部也會回升到13度14、南部14至15度。

▼全台溫度分布圖。（圖／中央氣象局提供）