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全台溼！鋒面「對流降雨」明襲　最快雨停回暖時間曝

記者陳俊宏／台北報導

鋒面又來了！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（21日）提醒，周二晚到周三白天低壓波動及鋒面通過，雨勢會比較明顯，有可能出現局部對流性降雨，整個降雨要緩和、減少或停止，最快要等到周三晚間，各地真正要有顯著回暖要等到周五之後。

（圖／氣象局）

▲吳聖宇說，今雲雨帶東移的位置有稍微北抬，南部地區的降雨會減少。（圖／氣象局）

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吳聖宇在臉書說，今天仍是底層東北季風、上面有華南雲雨帶東移的型態，不過雲雨帶東移的位置有稍微北抬，所以南部地區的降雨會減少；中部地區以及台東一帶的降雨也開始有空檔；北部、東北部、東部則仍是陰雨綿綿，越往北降雨的持續性越好，北海岸、東北角、宜蘭一帶有局部大雨發生的機會。

（圖／氣象局）

▲▼今持續受到華南雲雨區影響。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇指出，周二、周三另一個短波槽東移，華南雲雨帶來源的850hpa風切輻合線上，逐漸有新的低壓波動伴隨鋒面建立東移通過台灣上空，包括中南部在內，各地的降雨又會逐漸增多起來。

吳聖宇提醒，尤其是周二晚到周三白天這段期間，低壓波動及鋒面通過的時候，雨勢會比較明顯，西半部、東北部地區有局部較大雨勢發生機會，跟目前這種偏向層狀的降雨不同，有可能出現局部對流性降雨的現象。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇分析，整個降雨要緩和、減少或停止，最快要等到周三晚間；到了周四則是恢復到典型的東北季風降雨，大台北、北海岸、宜蘭、花蓮等地仍有局部短暫陣雨，中南部則有機會看到陽光，逐漸回到多雲到晴的天氣；周五開始到周末期間、乃至於下周一的連續假期，有機會是較為穩定且溫度明顯回暖的天氣型態，可以好好把握。

吳聖宇表示，寒流冷空氣最強的時間在周日一整天，台北站最低降到10.3度，差一點點就降到10度以下，達標寒流；今天清晨整個冷平流強度已經慢慢在減弱中，所以各地的溫度都有回升的趨勢。

吳聖宇提到，這次很有趣的是，冷空氣厚度不足，底層降溫很明顯，台灣本島各地都感受到明顯的降溫，馬祖甚至降到3度以下；但是中高層反而受到比較暖濕的西南風影響，降溫不明顯，玉山也不到零下2度，所以雖然水氣非常充足，但是高山降雪的情況很少。

吳聖宇指出，接下來冷空氣的強度已經沒有像前兩天這麼強，但仍會維持一個比較涼冷的溫度，各地濕濕冷冷的感覺還在，一樣至少要持續到周三左右，周四白天中南部開始有陽光，溫度回升的情況逐漸出現；不過，包括北部在內，各地真正要有顯著回暖要等到周五之後，連續假期期間可望是比較溫暖、春暖花開的溫度情況。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

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