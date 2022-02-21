強烈寒流侵襲七旬長者迷途凍僵路中　安南暖警護送返家

▲強烈寒流侵襲，七旬長者迷途凍僵，獨自受困在風雨路中，幸市警三分局警方據報及時查處平安護送返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

氣象局對全台發布低溫特報，19日及20日2天各縣市氣溫下探10度以下，加上持續下雨，體感溫度更低，由於氣溫急遽下降，全台各地急病救護案件也激增，不少人送醫前失去生命跡象，20日晚上7時50分，安南區一名7旬吳姓長者徒步外出卻迷失方向，獨自受困寒流風雨中求救，所幸熱心民眾及時報警避免憾事發生。

台南市警三分局和順派出所所長林祿廸、警員許永勳接獲報案，立即趕往救助長者，員警到場時見長者獨自一人束站於刺寒風雨中，身體冰冷、虛弱且語焉不詳，警方深怕其失溫及體力不支發生意外，馬上駕警車先送長者帶回派出所，讓他喝熱開水及使用鹵素燈電暖器溫暖身子。言談之中，老翁無法詳細說出自身住居處，最後警方只好帶著老翁沿路尋覓回家之路，所幸順利找到家人，平安護送老翁返家。

據家屬透露，吳老先生因年紀老邁獨居且近期有失智傾向，老翁發覺服用的藥物快沒了，一時心急欲外出購買，不料卻迷失方向忘記回家的路，還因體力不支呆站在路中淋雨，警方發現時老翁全身冰冷、顫抖不止且虛弱無力，差點釀成意外。家人表示往後會特別留意老翁，十分感激警方用心跟暖心。