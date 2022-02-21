桃園男嗑藥恍惚報案求送醫　主動交這一包就跑！被逮喊救命

記者楊熾興／桃園報導

40歲林姓男子吸毒吸到精神恍惚，自行報案身體不適，當警消人員趕抵時，卻突然拿著一袋毒品咖啡包交給消防人員後就匆忙逃逸，這奇怪的舉動讓人傻眼，員警立即進行追緝，當壓制逮捕時林男卻高喊「警察打人、他們不是警察、救命」，經支援警力才將他制伏，依法移送偵辦。

▲林姓男子自報身體不適，丟下一袋毒品咖啡包交給消防人員後就逃逸。（圖／桃園警分局提供）

▲員警追至路口要求林男配合盤查。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所20日16時許接獲通報，桃園區博愛路大樓內有民眾身體不適報案請求幫忙送醫，員警立即趕往現場協助。員警立抵達現場瞭解，在場的消防人員表示該男子精神恍惚，知道員警要趕來，突然拿著一袋咖啡包(內有25小包、經測試有三級毒品反應)交給消防人員後，就匆忙搭乘電梯下樓逃逸。

▲▼警方將林男壓制，並起出毒品咖啡包。（圖／桃園警分局提供）

由於這奇怪的舉動讓人傻眼，員警立即進行穿梭街道追緝，在桃園區民族路與博愛路口發現該林姓男子，立即上前請其配合盤查，男子卻要檢查員警證件，並與員警推擠拉扯，同時高喊「警察打人、他們不是警察、救命」，後續支援警力迅速抵達，合力將掙扎而上衣脫落的林男壓制逮捕，全案依法移請桃園地檢署偵辦，警方呼籲毒品嚴重危害身心健康，將進行強力查緝以淨化社會治安。