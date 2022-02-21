快訊／第23期疫苗開打、入境檢疫細節公佈？　陳時中下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/21）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。第23期疫苗今日開打，下午有望說明最新施打情況。3月中入境檢疫將縮短為10天，另同步擴大商務客入境條件，陳時中曾表示2月底前有望公布詳細方案，今日也有望進一步說明。

1922第23期預約2/18中午截止，提供莫德納、AZ、BNT及高端疫苗共158萬人次，共計95.9萬人上網預約。當中最多人預約的仍是莫德納55.9萬人，預約率達7成2。接著是BNT疫苗提供66萬劑，已經預約35.8萬劑，預約率5成4。至於高端提供12.6萬量能，已經預約3.5萬人；AZ提供2.3萬，有6千多人預約，預約率都約在兩成多。

台灣已實施邊境管制近2年，根據現行的入境檢疫制度，入境台灣後可選擇14+0、10+4及7+7等A、B、C三種方案，A方案14天皆須居住防疫旅館或集中檢疫所檢疫，B方案及C方案可「1人1室」回家檢疫4天或7天，3種方案在檢疫期滿後都還需自主健康管理7天。

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指揮中心指揮官陳時中曾表示，研擬未來入境居家檢疫政策為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」；入境人員在入境時及檢疫期滿前（第10天）各進行一次PCR檢測；檢疫第3、5、7天及自主健康管理第6到7天各執行1次快篩，計4次家用快篩試劑。方案實施後，入境人數有望回升。

另外，台灣本土疫情未停，目前國內Omicron疫情仍有9條不明傳播鏈，累計有12種Omicron病毒。昨日又新增2名佛道雙修團聚會成員染疫，該傳播鏈累計26人確診，昨日台北市中正區新增的確診個案，是被參與佛道雙修聚餐的新北同事傳染，被匡列之初採檢陰性，2/18出現症狀後採檢確診，Ct值僅13，為另一波職場群聚。染疫人數是否擴大？下午指揮中心有望說明。