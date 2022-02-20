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心儀妹月經來！他暖關心被打槍「真噁」　網秒揪1關鍵：就是白目

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝） 

▲原PO聞出妹子月經來。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「鼻子靈敏是不是會被當噁心看待？」一名男網友發文表示，他日前和心儀的妹子出門時，因聞到「血味」而詢問對方是不是月經剛來，怎料卻被罵說「你真噁心！」對此，他就感到不解，「我是有做錯了什麼嗎？」貼文曝光後，不少網友都直呼白目，還說問題不在鼻子，而是在嘴巴。

這名網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上貼文，提到他因為鼻子很靈敏，所以任何細小的味道都能聞到，想不到卻因此被女生當成變態。日前他和一個心儀的妹子出門，結果對方才一上車，他就聞到血味，因此關心「是否阿月剛來？」

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▲頭癢,抓頭,沒洗頭。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO不知道問題出在哪。（示意圖／記者李佳蓉攝）

妹子當下面露驚恐，直呼「你真噁心欸！」原PO對此感到不解，「我是有做錯什麼嗎？」他還補充道，當時對方身上其實還有狐臭味，只是用香水遮住，「我並沒說，但之後就被拒絕往來」，有人知道問題出在哪嗎？

貼文曝光後，底下網友傻眼表示，「你聞到她經血的味道，卻沒聞到自已白目的味道，嗅覺還有待加強」、「要懂得閉嘴、憋氣」、「多嘴惹的禍」、「就是白目，什麼都講出來啊」、「鼻子靈敏跟會不會說話、做人是兩回事」、「鼻子靈敏不變態，變態是問別人那麼隱私的問題」。

還有網友認為，如果原PO當初換個方式詢問，結果肯定不一樣，「去買碗紅豆湯，說看你氣色不太好，結果大不同」、「問題不是嗅覺，是嘴巴，你其實只要默默幫她準備一些東西，就說看她臉色有點不好，猜的，就準備了，這樣不好嗎」。

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

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