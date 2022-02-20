千人挺「動保入憲」低溫中遊行　動團喊未來1個月是關鍵

▲動團表示，行動劇象徵著動物在現實社會中受到的不人道對待。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

動物保護立法運動聯盟今（20日）在總統府前凱道舉辦「動保入憲遊行」，現場估計約1千人不畏冷天參與，各政黨立委也出席為動物發聲。動團強調，立法院修憲委員會雖已過了，但接下來關鍵的1個月還是有機會提案討論，並在半年公告後今年底綁大選公投。

70多個動保、公民與學生團體聯合主辦「為動物發聲～動保入憲大遊行」，多位學者、跨黨立委與民代到場助陣喊話動保入憲的重要性。主辦單位更是安排一連串演出，電影導演林知逸與演員陳凱暄則演唱「動物和平曲」共襄盛舉。

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▲▼多位學者、跨黨立委與民代到場助陣。



遊行前的行動劇，由人扮裝黑熊（野生動物）、兔子（實驗動物）、乳牛（經濟動物）、狗狗（同伴動物）、獅子（展演動物），動團說明，這是正被沈重的鎖鏈綑綁著，象徵著動物在現實社會中受到的不人道對待，同時盤根錯節的鎖鍊更暗示著動保問題的高度複雜性，而這些困境需要透過眾人通力合作解鎖，以「動保入憲」來解決，讓動物能被看見、動物保護的價值能被衡平考量。

不過，立法院修憲委員會都已出委員會，對於有人質疑為何馬後炮辦遊行？動督盟秘書長何宗勳說，其實最關鍵是未來的1個月，這段時間會決定動保入憲能不能出立法院。

▲▼千人不畏低溫到場力挺動保入憲。



動團進一步說明，由於2月11日立委陳亭妃安排動團見立法院院長游錫堃時，游明白表示，只要在3月29日前，立院4個黨團協商同意，再開修憲委員會議，提案討論，再送委員會提案表決出院會就有機會，在半年公告後於今年底綁大選公投。

動團認為，關鍵是各黨團是否願意回來協商討論，動團會在遊行後2月22、23日分別拜會國民黨團、民眾黨團，但民進黨與時力黨團則還沒確認，最後重申動團還有約1個月運作空間，這也是動團為全體動物福祉，願意力拼甚至上街頭最重要原因。